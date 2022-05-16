2021 Gülten Dayıoğlu Roman Ödülü sahibini buldu - Son Dakika
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2021 Gülten Dayıoğlu Roman Ödülü sahibini buldu

16.05.2022 16:33
2021 Gülten Dayıoğlu Roman Ödülü sahibini buldu

Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı'nın 2021 Yılı İlk Gençlik Romanı Ödülü "Burnumun Renkleri ve Umami" adlı kitabı ile Esra Yazdıç Demir'in oldu.

Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı'nın 2021 Yılı İlk Gençlik Romanı Ödülü "Burnumun Renkleri ve Umami" adlı kitabı ile Esra Yazdıç Demir'in oldu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde gerçekleştirilen törende Esra Yazdıç Demir, ödülünü Gülten Dayıoğlu'ndan aldı.

Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı tarafından düzenlenen ve Prof. Dr. Sedat Sever, Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Doç. Dr. Tuğba Çelik Korat, Ayla Çınaroğlu ve Ömür Kurt'un oluşturduğu seçici kurul tarafından Esra Yazdıç Demir 2021 Gülten Dayıoğlu Roman Ödülü'ne layık görüldü.

GENÇ YAZARLARIMIZ BİZDEN SONRA DA YARINLARA SAHİP ÇIKACAK

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Gülten Dayıoğlu, öğretmen ve yazar olarak "yarınlara borcum var" diyerek 2007 yılında Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı'nı kurduklarını belirterek "Umuyorum bu ödül ile genç yazarlarımız bizden sonra da yarınlara sahip çıkacak" dedi. Vakfın, ödülleri verirken nitelikli çocuk ve gençlik edebiyatı eserlerinin yaygınlaştırılmasını, Türkçeyi doğru kullanan yazarların yetişmesine katkı sağlamayı amaçlandığına da değinen Dayıoğlu, bu yıl ödüle layık görülen Esra Yazdıç Demir'i kutladı.

DUYGULARI CİDDİYE ALINAN ÇOCUKLAR, DOĞRU İLETİŞİM KURAN YETİŞKİNLER OLACAKTIR

2021 Yılı İlk Gençlik Romanı Ödülü sahibi Yazdıç Demir ise yaptığı konuşmada ödüle layık görülmesi nedeniyle seçici kurula teşekkür etti. Yazdıç, "Her zaman bana çocukların seviyesine nasıl iniyorsunuz diye soruyorlar. Ben de her zaman onların seviyesine inilmez, onların seviyesine çıkılır diye yanıt veriyorum. Duyguları, konuşmaları, şakaları ciddiye alınmış çocukların, ileride hayal kurmayı bırakmayan, doğru iletişim kuran yetişkinler olacağına inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Yazdıç Demir, ödülünü Gülten Dayıoğlu'ndan aldı


2021 Gülten Dayıoğlu Roman Ödülü sahibini buldu
2021 Gülten Dayıoğlu Roman Ödülü sahibini buldu
2021 Gülten Dayıoğlu Roman Ödülü sahibini buldu
2021 Gülten Dayıoğlu Roman Ödülü sahibini buldu
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Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ömür Kurt, gençlik, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat 2021 Gülten Dayıoğlu Roman Ödülü sahibini buldu - Son Dakika


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