30 yıl şalgam toptancılığı yapan Said Cem Milli, Darende'de 3 asırlık konakta yaşıyor - Son Dakika
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30 yıl şalgam toptancılığı yapan Said Cem Milli, Darende'de 3 asırlık konakta yaşıyor

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30 yıl şalgam toptancılığı yapan Said Cem Milli, Darende\'de 3 asırlık konakta yaşıyor
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Adana'da yaklaşık 30 yıl şalgam toptancılığı yapan 46 yaşındaki Said Cem Milli, Malatya'nın Darende ilçesindeki köyüne dönerek ailesinden kalan 3 asırlık konağa yerleşti. Milli, ata tohumuyla sebze yetiştirip kendi ekmeğini yapıyor, arıcılıkla uğraşıyor.

Adana'da yaklaşık 30 yıl şalgam toptancılığı yaptıktan sonra şehir hayatından uzaklaşmaya karar veren 46 yaşındaki Said Cem Milli, Malatya'nın Darende ilçesindeki köyüne dönerek ailesinden kalan 3 asırlık konakta doğayla iç içe yaşam sürüyor.

Darende ilçesinde yaşayan ve sosyal medyada "ekolojik adam" olarak bilinen Milli, Adana'da yaklaşık 30 yıl şalgam toptancılığı işiyle uğraştı.

Milli, şehir hayatından sıkılıp köyünde ailesinden kalan yaklaşık 3 asırlık konağa yerleşerek tarımla uğraşmaya karar verdi.

İlk olarak konağı onaran Milli, zamanla konağın bahçesini de üretim alanına dönüştürdü.

Ata tohumlarıyla yetiştirdiği sebzelerden kışlık yiyeceklerini hazırlayan, kendi ekmeğini pişiren, arıcılık yapan ve kümes hayvanları besleyen Milli, temel gıda ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü kendi imkanlarıyla karşılıyor.

Telefon kullanımını da azaltan Milli, doğayla iç içe sürdürdüğü yaşamı sağlığı el verdiği müddetçe devam ettirmek istiyor.

Said Cem Milli, AA muhabirine, Adana'da geçirdiği yaklaşık 30 yılın ardından yoğun şehir hayatının kendisini hem fiziksel hem de psikolojik olarak yorduğunu söyledi.

İş hayatının getirdiği sorumlulukların ve sürekli bir yerlere yetişme telaşının zamanla yaşam kalitesini etkilediğini anlatan Milli, bu süreçte hayatını yeniden değerlendirmeye başladığını belirtti.

Büyükşehirde yaşadığı dönemde sağlık sorunlarıyla da karşılaştığını ifade eden Milli, "Köyüme geldiğimde çok mutlu oldum. Aslında çok bile geç kalmışım bu hayata." dedi.

Ailesinden kalan konağın 1725-1730 yıllarında inşa edildiğini ve ailesinin 5. kuşağının konağı kullandığını aktaran Milli, onarımını aslına uygun şekilde yaptığını belirtti.

Konağın bakımını yaparken ailesinin geçmişiyle de bağ kurduğunu anlatan Milli, şöyle devam etti:

"Ekolojik bir hayat yaşıyorum. Kendi sebzelerimi üretiyorum. Sebzelerimden kışlık hazırlığımı yapıyorum, turşumu yapıyorum. Mesela kendi ekmeğimi yapıyorum, kendi fırınım var. Buğdayımı kendim alıyorum. Değirmende çekip getiriyorum. Kendi ekmeğimi kendim yapıyorum. Arılarımdan kendi balımı üretiyorum."

Günlük işlerini bir zorunluluk olarak değil, kendisine mutluluk veren uğraşlar olarak gördüğünü söyleyen Milli, doğada yaptığı küçük çalışmaların kendisi için değer taşıdığını söyledi.

Kendi yaşamındaki değişimi başkalarıyla paylaşmasının temel nedeninin insanlara örnek olabilmek olduğunu vurgulayan Milli, şunları kaydetti:

"Eğer imkanları dahilinde varsa ya da imkanlarını oluşturma şansları varsa mutlaka böyle bir hayatı yaşamalarını tavsiye ederim. Çok huzurluyum, çok mutluyum. Daha önceden yaşamadığımı hissettim. Burada bu hayatı yaşadıktan sonra daha net görebilmeye başladım. Daha iyi hissetmeye başladım. Dokunduğum şeyleri hissetmeye başladım. Muazzam, muhteşem bir duygu."

Kaynak: AA
Kültür SanatDarendeMalatyaGüncelAdanaYaşamSon Dakika

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