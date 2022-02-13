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Aç kalan tilkiler Munzur Vadisi'nde yiyecek ararken görüntülendi - Son Dakika

Aç kalan tilkiler Munzur Vadisi'nde yiyecek ararken görüntülendi

13.02.2022 09:47
Aç kalan tilkiler Munzur Vadisi'nde yiyecek ararken görüntülendi

Tunceli'de kış şartları nedeniyle aç kalan tilkiler, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yiyecek ararken görüntülendi.

Tunceli'de kış şartları nedeniyle aç kalan tilkiler, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yiyecek ararken görüntülendi.

Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatıyla da dikkati çekiyor.

Kente 8 kilometre uzaktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanan 42 bin hektar alanı kapsayan milli parkta, yaban keçisi, bozayı, kurt, vaşak, kınalı keklik, su samuru, domuz ve tilki ile çeşitli kuş türleri yaşıyor.

El değmemiş doğasıyla ziyaretçilerini cezbeden milli parkta, çetin kış şartlarından etkilenen tilkiler yiyecek ararken objektife yansıdı.

Kızıl renkleriyle ilgi çeken tilkiler, karlı arazide bir süre gezindikten sonra meşe ormanlarının bulunduğu alana gitti.

Yiyecek bulamadıkları için kışın yerleşim yerlerine kadar inen tilkiler, vatandaşlarca kendilerine verilen yiyeceklerle karınlarını doyuruyor.

Aç kalan tilkiler Munzur Vadisi'nde yiyecek ararken görüntülendi
Aç kalan tilkiler Munzur Vadisi'nde yiyecek ararken görüntülendi
Aç kalan tilkiler Munzur Vadisi'nde yiyecek ararken görüntülendi
Aç kalan tilkiler Munzur Vadisi'nde yiyecek ararken görüntülendi

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Munzur Vadisi, Türkiye, Tunceli, Milli, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Aç kalan tilkiler Munzur Vadisi'nde yiyecek ararken görüntülendi - Son Dakika


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