Afrodisias Çocuk Atölyesi tarihi mirası eğlenceli etkinliklerle tanıttı - Son Dakika
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Afrodisias Çocuk Atölyesi tarihi mirası eğlenceli etkinliklerle tanıttı

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Afrodisias Çocuk Atölyesi tarihi mirası eğlenceli etkinliklerle tanıttı
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Aydın Karacasu'daki Afrodisias Antik Kenti'nde hayata geçirilen çocuk atölyesinde minikler, uygulamalı kazı, sikke basımı, maske yapımı ve sanat etkinlikleriyle tarihi ve kültürel mirası yakından tanıdı. Projenin kalıcı hale getirilerek nisanda tüm vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Afrodisias Antik Kenti'nde hayata geçirilen çocuk atölyesinde minikler, arkeolojik kazı çalışmalarından sikke basımına, maske yapımından sanat etkinliklerine kadar birçok uygulamayla tarihi ve kültürel mirası yakından tanıma fırsatı buldu.

Karacasu Kaymakamlığı ile Afrodisias Müze Müdürlüğü iş birliğinde, Kaymakam İsmail Battal'ın eşi Ebru Battal koordinatörlüğünde "Afrodisias Çocuk Atölyesi" projesi hayata geçirildi. İlk uygulaması gerçekleştirilen atölye kapsamında çocuklar, tarihi atmosferde hem eğlendi hem de arkeoloji, tarih ve sanat alanlarında deneyim kazandı. Programda maske yapımı, "Genç Arkeologlar Kazı Alanında" etkinliği kapsamında uygulamalı kazı çalışmaları, sikke basımı ve kilden materyal tasarımı gerçekleştirildi. Canlı resim performansının da yer aldığı etkinliklerde çocuklar, "Oryantrink Afrodit'in Gizemleri Hazine Avı" ile Afrodisias'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme imkanı buldu. İlk uygulaması iklim şartları dikkate alınarak gerçekleştirilen Afrodisias Çocuk Atölyesi'nin kalıcı bir proje olarak sürdürülmesi hedefleniyor. Nisan ayı itibarıyla gerekli düzenlemelerin tamamlanması ve atölyenin son haline kavuşturularak tüm vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor. Proje ile Afrodisias'ın binlerce yıllık tarihinin yeni nesillere aktarılması, çocukların kültürel mirasla doğrudan bağ kurması ve tarihi alanların eğitim, kültür ve sanat faaliyetleriyle daha etkin değerlendirilmesi amaçlanıyor. Atölyenin hayata geçirilmesine Afrodisias Müze Müdürü Tenzile Uysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Memduh Yılmaz, Geyre Ortaokulu Müdür Vekili Betül Dobulga Kaygısız, Karacasu Şehitleri Ortaokulu Resim Öğretmeni Ferdi Tüner ve Afrodisias Müzesi büro personeli Semra Temel de katkı sundu.

Kaynak: İHA
Kültür SanatKaracasuKültürÇocukAydınSanatSon Dakika

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