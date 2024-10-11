Ahmet Say Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ahmet Say Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ahmet Telli ve Can Çakmur, Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri'nde ödül aldılar.

11.10.2024 22:16
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Çankaya Belediyesince bu yıl ilki düzenlenen Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri'nde, şair ve yazar Ahmet Telli edebiyat, genç piyanist ve akademisyen Can Çakmur ise müzik alanında ödül aldı.

MEB Şura Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, ünlü piyanist Fazıl Say, mezzosoprano Seda Kırankaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile davetliler katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de törene mesaj göndererek, ödül alan sanatçıları tebrik etti.

Törende bir konuşma yapan Çankaya Belediye Başkanı Güner, Ahmet Say için "kıymetli bir edebiyatçı ve eşsiz bir piyanist" tanımlamasında bulundu.

Say'ın insan olmanın haysiyetini ömrü boyunca taşıyan biri olduğunu ve onuru için yaşadığını belirten Güner, "Tüm haksızlıkların ve hukuksuzlukların karşısındaydı. Böylesine doğru bir insan olmanın bedeli neyse onu ödemekten de çekinmedi." ifadelerini kullandı.

Güler, edebiyat alanında ödüle layık görülen şair ve yazar Ahmet Telli'ye ödülünü takdim etti. Telli, ödülünü aldıktan sonra bir şiirini okudu.

Daha sonra sahneye gelen Fazıl Say da Say ailesi olarak çok gururlu olduklarını belirterek, töreni düzenleyenlere teşekkür etti.

Müzik alanında ödüle layık görülen genç piyanist ve akademisyen Can Çakmur da ödülünü Say'ın elinden aldı. Çakmur, ödülü almasının ardından solo performans sergiledi.

Törenin ödül heykelciklerini hazırlayan heykeltıraş Metin Yurdanur'a da plaket ve çiçek takdim edildi.

Ödüllerin takdim edilmesinin ardından Say, mezzosoprano Seda Kırankaya ile sahne alarak konser verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ahmet Say Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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