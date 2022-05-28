Akşemseddin Hazretleri'ni Anma Günü ve Sempozyumu'nun 33'üncüsü gerçekleştirildi - Son Dakika
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Akşemseddin Hazretleri'ni Anma Günü ve Sempozyumu'nun 33'üncüsü gerçekleştirildi

28.05.2022 14:39

Akşemseddin Hazretleri'ni Anma Günü ve Sempozyumu'nun 33'üncüsü gerçekleştirildi Akşemseddin Hazretleri anmasına binlerce kişi katıldı Bolu'nun Göynük ilçesinde Akşemseddin Hazretleri'ni Anma Günü ve Sempozyumu'nun 33'üncüsü binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Akşemseddin Hazretleri'ni Anma Günü ve Sempozyumu'nun 33'üncüsü gerçekleştirildi

Akşemseddin Hazretleri anmasına binlerce kişi katıldı

BOLU - Bolu'nun Göynük ilçesinde Akşemseddin Hazretleri'ni Anma Günü ve Sempozyumu'nun 33'üncüsü binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde türbesi bulunan ve İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in manevi hocası olan Akşemseddin Hazretleri'nin anması binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Anma törenine Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları ve şehir dışından gelen binlerce vatandaş katıldı.

Bolu İl Müftüsü Ali Rıza Tahroğlu'nun Ömer Sıkkin Hazretleri Türbesi önünde yaptığı dua ile başlayan anmada, İnegöl Belediyesi Mehter Takımı'nın marşlarla yürüyüşüyle devam etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşün ardından mehter takımı tören alanında marşlarla gösteri yaptı.

"Bugün de ülkemiz bir kuşatma altında"

Gösterilerin ardından konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bugün de ülkemiz bir kuşatma altında. Bugün de hem dışarıdan hem içeriden devletin varlığına, ülkenin bütünlüğüne, milletin istiklaline ve istikbaline kastedenler var. ama geçmişte nasıl milletimizin bir olmasıyla, devlet millet bütünleşmesiyle haine karşı yapılan mücadele kazanılmışsa bugün de hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bu mücadeleyi yine kazanacağız. Devletimizi var edeceğiz. Ülkemizi böldürmeyeceğiz. Milletimizin istiklali ve istikbaline kastedenlere yüreği vatan, millet, din, devlet, ezan, bayrak sevgisiyle tutuşan bütün vatandaşlarımızla elbette karşı duracağız. Zafer yine müslüman büyük Türk milletinin olacaktır. Fethimiz mübarek olsun" dedi.

Akşemseddin Hazretleri'ni Anma Günü ve Sempozyumu'nun 33'üncüsü gerçekleştirildi
Akşemseddin Hazretleri'ni Anma Günü ve Sempozyumu'nun 33'üncüsü gerçekleştirildi
Akşemseddin Hazretleri'ni Anma Günü ve Sempozyumu'nun 33'üncüsü gerçekleştirildi
Akşemseddin Hazretleri'ni Anma Günü ve Sempozyumu'nun 33'üncüsü gerçekleştirildi
Akşemseddin Hazretleri'ni Anma Günü ve Sempozyumu'nun 33'üncüsü gerçekleştirildi
Akşemseddin Hazretleri'ni Anma Günü ve Sempozyumu'nun 33'üncüsü gerçekleştirildi
Akşemseddin Hazretleri'ni Anma Günü ve Sempozyumu'nun 33'üncüsü gerçekleştirildi
Akşemseddin Hazretleri'ni Anma Günü ve Sempozyumu'nun 33'üncüsü gerçekleştirildi
Akşemseddin Hazretleri'ni Anma Günü ve Sempozyumu'nun 33'üncüsü gerçekleştirildi

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Kaynak: İHA

Akşemseddin Hazretleri, İstanbul, Göynük, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Akşemseddin Hazretleri'ni Anma Günü ve Sempozyumu'nun 33'üncüsü gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşemseddin Hazretleri'ni Anma Günü ve Sempozyumu'nun 33'üncüsü gerçekleştirildi - Son Dakika
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