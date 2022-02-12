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Almanya'da 12 cami derneğinden sokakta yaşayanlara yardım eli - Son Dakika

Almanya'da 12 cami derneğinden sokakta yaşayanlara yardım eli

12.02.2022 23:21
Almanya'da 12 cami derneğinden sokakta yaşayanlara yardım eli

Almanya'nın Dortmund kentinde faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı 12 cami derneği, evsizlere kış yardım paketi dağıttı.

Almanya'nın Dortmund kentinde faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı 12 cami derneği, evsizlere kış yardım paketi dağıttı.

Cami derneklerinin gençlik kolları tarafından hazırlanan yardım paketinde battaniye, çorap, şapka, eldiven, atkı, bulmaca kitabı, kalem, kurabiye, çikolata gibi ürünlerin yanı sıra, çeşitli hijyen ürünleri yer aldı.

DİTİB Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Gençlik Birliği Başkanı Sefa Küçük, yardım paketi dağıtımında duygusal anlar yaşandığını söyledi.

Küçük, "Sokakta yaşayan evsizler üşümesin diye Dortmund şehrindeki cami derneklerimizin gençleriyle bir kampanya başlattık. Genç arkadaşlarımız büyük bir teveccüh göstererek yüzlerce evsiz insanın bir nebze olsun yüzünü güldürmenin, onların hoşnutluğunu almanın mutluluğunu yaşadılar." dedi.

Sosyal sorumluluk ve dayanışma ile sokakta yaşayanların sorunlarının hafifletilebileceğini belirten Küçük, şöyle devam etti:

"Komşusu açken, tok yatan bizden değildir diyen peygamberimizin ümmeti olarak, yaşadığımız toplumda ihtiyaç sahibi insanların bir değer olduğunu, kışlık paketi verirken gözlerindeki sevince, ufak bir dokunuşla onların mutluluğuna şahit olduk. Tren istasyonlarında, otobüs duraklarında, rüzgar almasın yağmur yağmasın diye kuytu köşelerde geceyi geçiren yüzlerce evsize yardım paketi dağıttık. Pandemi nedeniyle, evsizlerin durumu daha da kötüleştiği için daha fazla desteğe ihtiyacı olduklarından başlattığımız kampanyaya, gönüllü gençler katkı sundu. Her bir gencimize teşekkür ediyorum."

Almanya'da 12 cami derneğinden sokakta yaşayanlara yardım eli

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Dortmund, Almanya, Cami, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Almanya'da 12 cami derneğinden sokakta yaşayanlara yardım eli - Son Dakika


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