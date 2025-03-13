Amasra'ya Rus Turist Akını - Son Dakika
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Kültür Sanat

Amasra'ya Rus Turist Akını

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Rus kruvaziyer gemisi Amasra'ya 740 yolcu getirdi, tarihi mekanlar gezildi ve alışveriş yapıldı.

13.03.2025 15:03
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Rus turistler Amasra'da

BARTIN - Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer gemi 740 yolcusu, 415 personel ile birlikte Bartın'ın Amasra ilçesine geldi.

Amasra ilçesi kruvaziyer turizminin önemli duraklarından biri olmaya devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılan yatırımlarla birlikte Amasra'da başlayan kruvaziyer seferleri kış mevsiminde de ilçeye yabancı turistleri taşımaya devam ediyor. 2022 yılında başlayan seferlerle ilçe kruvaziyer turizmimde Karadeniz'deki önemli rotalardan birine dönüştü.

Kruvaziyer seferiyle binlerce yabancı turisti ağırlayan Amasra, kış mevsiminde de kruvaziyer seferlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Son olarak Rusya'dan gelen193 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip kruvaziyer 740 yolcusu ve 415 personeli ile Amasra Limanı'na ulaştı.

Sabah saatlerinde Amasra limanına demirleyen kurvaziyerdeki Rus turistler rehberler eşliğinde Amasra ilçesinin tarihi mekanlarını gezdi.

Amasra Kalesi, Şapel, Kemere Köprüsü, Direkli Kaya gibi tarihi mekanların yanı sıra Amasra tarihine ışık tutan eserlerin sergilendiği Amasra Müzesi'ni de gezen Rus turistler hediyelik ürünlerin satışa sunulduğu Çekiciler Çarşısı'nda alışveriş yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Amasra'ya Rus Turist Akını - Son Dakika

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