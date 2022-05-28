Ankara'da Trabzon Günleri devam ediyor - Son Dakika
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Ankara'da Trabzon Günleri devam ediyor

28.05.2022 12:52

Ankara'da Trabzon Günleri devam ediyor 26 Mayıs'ta Başkent Millet Bahçesi Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayan Trabzon Tanıtım Günleri Fuarı, Başkentli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Ankara'da Trabzon Günleri devam ediyor

ANKARA - 26 Mayıs'ta Başkent Millet Bahçesi Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayan Trabzon Tanıtım Günleri Fuarı, Başkentli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Korona virüs pandemisi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Trabzon Günleri, yeniden Ankara'da başladı. Başkent Millet Bahçesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 26 Mayıs'tan beri devam eden Trabzon Tanıtım Günleri Fuarı'nda Trabzon'un kültürü, geleneksel lezzetleri ve yöresel ürünleri sergileniyor. 29 Mayıs'a kadar devam edecek olan Trabzon Günleri, Başkentli misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor. Fuar alanını ziyaret eden vatandaşlar Trabzon Günleri'nin gerçekleşmesinden mutluluk duyduklarını ifade ederken Trabzon kültürünü Ankara'da yaşamanın sevinci içerisinde olduklarını söylüyor.

"Ortalama iyi yani marketler daha pahalı"

Fuar alanı ziyaretçilerinden Zonguldaklı İpek Kaçmak, satılan yöresel ürünlerin marketlerden daha uygun olduğunu belirterek, "Çok güzel ama çok yoruldum. Yolları çok yoruyor çünkü. Çalışanlar çok iyi yardımcı oluyorlar. Birçok kez gelirim. Eşimle de geleceğim öyle planlıyorum. Ortalama iyi yani marketler daha pahalı. En azından burada ne kadar istiyorsak alabiliyoruz. Birazcık az yapmışlar, biraz daha büyütebilirlerdi. Hemen bitti" dedi.

Bir diğer Trabzon Günleri misafirlerinden Trabzonlu Sabri Ekşi, "İlk gün kalabalık, güzel. Gayet iyi. Ben Düzceliyim ama aslen Trabzon Vakfıkebir. Çok güzel bir duygu, memlekette gibi hissediyorsun kendini ortamı görünce. Her türlü şey var Trabzon adına. Yarın izinliyim muhtemelen yarın da burada olurum" derken kızı Eylül Ekşi ise "Çok güzel, burada yöremizi tanıyoruz. Daha çok kültürümüzü anlıyoruz" diye konuştu.

"Ben daha önce geldiğimde kalabalıktan yürüyemezdim"

Trabzon Günleri'ni ziyaret eden vatandaşlardan Trabzon Vakfıkebirli Nagehan Büyüknalbant, alanın küçük olduğunu söyledi. Büyüknalbant, katılımın eskiden daha çok olduğunu, o zamanlar kalabalıktan yürüyemediklerini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Tekrar Trabzon'u yaşıyorum. Tekrar tanıdıklarımı, arkadaşlarımı gördüm. Yeni insanlar da tanıdık. Çocuklarım da buradan faydalandı. Onlar da Trabzon kültürünü daha iyi tanıdı. Sonuçta Ankara'da doğdu ama iyice öğrenmiş oldu. Büyük bir ihtimalle tekrar gelirim. Bu sefer arkadaşlarımla gelirim. Şu an gördüğüm kadarıyla hemen hepsi mevcut ama hamsi olsa iyi olurdu. Önceki Trabzon Günleri ile kıyasladığım zaman küçük yani. Katılım az eskisi gibi değil. Ben daha önce geldiğimde kalabalıktan yürüyemezdim."

Ankara'da Trabzon Günleri devam ediyor
Ankara'da Trabzon Günleri devam ediyor
Ankara'da Trabzon Günleri devam ediyor
Ankara'da Trabzon Günleri devam ediyor

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Kaynak: İHA

Trabzon, Ankara, Mayıs, AKM, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ankara'da Trabzon Günleri devam ediyor - Son Dakika


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