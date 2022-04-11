Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kamelyalı Kadın" balesini sahneleyecek - Son Dakika
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Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kamelyalı Kadın" balesini sahneleyecek

11.04.2022 16:20
Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kamelyalı Kadın" balesini sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Kamelyalı Kadın" balesini 14 ve 16 Nisan'da sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Kamelyalı Kadın" balesini 14 ve 16 Nisan'da sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas'ın aynı adlı ilk romanından uyarlanan balenin koreografisi ve librettosu Volkan Ersoy ve Armağan Davran'a ait.

Müziklerini Tolga Taviş'in hazırladığı iki perdelik balenin kostüm tasarımı Gazal Erten, ışık tasarımı Fuat Gök ve dekor tasarımı ise Ankara DOB'un eski başdekoratörü Savaş Camgöz imzasını taşıyor.

"Marquerite Gautier"i Müge Öğüt, "Armand Duval"ı Tolga Burçak, "Kont de Varville"yi Ömer Erenler, "Baba Armand Duval"ı Mert Söylemez, "Olimpie"yi Melda Özkan, "Gaston" rolünü ise Okan Ünal'ın canlandıracağı eserde, 14 Nisan'da soprano Nurdan Küçükekmekçi, 16 Nisan'da ise soprao Bilge Yılmaz sahne alacak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek "Kamelyalı Kadın" balesinin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden de temin edilebiliyor.

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Antalya, Ankara, Nisan, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Kamelyalı Kadın' balesini sahneleyecek - Son Dakika


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