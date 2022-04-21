Antalya Devlet Opera ve Balesi "Memleketim" müzikalini sahneleyecek - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Memleketim" müzikalini 26 Nisan'da sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, sahnelenecek eserin müzik düzenlemeleri Deniz Yıldız'a, metni ve rejisi Fatih Şanal'a ait.

Tarih içinden süzülerek gelmiş zengin bir geleneğin ürünü olan ve klasik batı müziği orkestrasına uygun çok sesli düzenlenen türkülerin konu alındığı eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken eserin koreografisi Armağan Davran tarafından yapıldı.

Anadolu insanının asırlar boyunca süregelen duyguları, düşünceleri, yaşamlarının çeşitli görünümleri ve kültürel değerlerinin türküler üzerinden yansıtıldığı "Memleketim" müzikalinin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gazal Erten ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Eserde soprano Semiha Derya Boran, Serap Demirhan Işık ve Tuğba Kubilay, tenor Fatih Şanal, bariton Ümit Burak Tekinay ve Toygarhan Atuner solist olarak sahne alacak.

Türkiye'nin ortak kültürel dokusuna ayna tutulan eserde, bu ayna sahneden seyircilere kah lirik, kah eğlenceli, kah ironik bir anlatımla dönüyor.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 26 Nisan saat 20.30'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak müzikalin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com ile "http://www.dobgm.gov.tr" internet adreslerinden de temin edilebiliyor.