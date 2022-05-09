Antalya Devlet Opera ve Balesinden Azerbaycan ve Türkiye ezgileri konseri - Son Dakika
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Antalya Devlet Opera ve Balesinden Azerbaycan ve Türkiye ezgileri konseri

09.05.2022 10:50
Antalya Devlet Opera ve Balesinden Azerbaycan ve Türkiye ezgileri konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Azerbaycan ve Türk Ezgileri" konserini 12 Mayıs'ta sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Azerbaycan ve Türk Ezgileri" konserini 12 Mayıs'ta sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycanlı ve Türk bestecilerinin seçkin eserleri, piyano eşliğinde solist sanatçılar tarafından opera sahnesinde seslendirilecek.

Işık tasarımı Mustafa Eski'ye ait olan "Azerbaycan ve Türk Ezgileri" konserinde, piyanist Metin Kiper, soprano Semiha Derya Boran, mezzo soprano Medine Tuganova ve Pınar Tekol, tenor Devrim Demirel ile bariton Mehmet Ali Tutar sahne alacak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 12 Mayıs saat 20.00'da başlayacak konserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden temin edilebiliyor.

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Azerbaycan, Antalya, Opera, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesinden Azerbaycan ve Türkiye ezgileri konseri - Son Dakika


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