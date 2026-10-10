Antalya Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezonda 25 konserle sanatseverlerle buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), 2026-2027 sanat sezonunda dünya prömiyerlerinden özel konserlere uzanan zengin programıyla sanatseverlerin karşısına çıkacak.

ADSO Müdürü Utku Kapcı, AA muhabirine, sezonu Alman besteci Carl Orff'un dünyaca ünlü eseri "Carmina Burana" konseriyle açtıklarını söyledi.

Yeni sezonda sunulacak konserlerin ve sahne alacak sanatçıların çok değerli olduğunu belirten Kapcı, bu yıl her cuma saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yaklaşık 25 konserin sanatseverlerle buluşacağını dile getirdi.

Antalya Diplomasi Forumu, Uluslararası Uzay Kongresi ve COP31 gibi önemli programlara özel etkinlikler de gerçekleştireceklerini anlatan Kapcı, Kültür Yolu Festivali'nde de birçok konserin dinleyicilerin beğenisine sunulacağını ifade etti.

Bu yılki repertuvara yeni eserler ekleyeceklerini anlatan Kapcı, "Nasreddin Hoca Süiti'ni ilk kez seslendireceğiz. Uzun yıllar sonra Muammer Sun hocamızın Kurtuluş film müziklerini seslendireceğiz. Atatürk'ü Anma Konseri olarak burada belli kesitlerden yayın da yapmak istiyoruz. 16 Ekim'de İlyas Mirzayev'in Keman Konçertosu'nun dünya prömiyerini burada gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"Sanatseverleri unutulmaz eserlerle buluşturacağız"

DenizBank'ın ana destekçiliğinde, 13 Kasım'da Atatürk'ü Anma Konseri, 18 Aralık'ta İsmet İnönü'yü Anma Konseri ve 25 Aralık'ta Yeni Yıl Özel Konseri gibi birçok özel etkinlik gerçekleştirileceğini ifade eden Kapcı, Antalya Çocuk Korusu'nun 23 Nisan'da üçüncü kez konser vereceğini söyledi.

Sezon kapanış konserinin 28 Mayıs 2027'de Aspendos Antik Tiyatrosu'nun büyüleyici atmosferinde gerçekleştirileceğini aktaran Kapcı, Aleksey Igudesman şefliğinde "Beethoven Now" konseri ile sezona veda edeceklerini kaydetti.

Kurum olarak Antalya'nın sanat yaşamına değer katmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Kapcı, sanatseverlerin ilgisinden memnun olduklarını dile getirdi.

Kapcı, "2024'te doluluk oranlarımız yüzde 40-50 arasındaydı. Yukarı doğru ivmemiz var. Geçen yıl sezonumuzu yüzde 80-90'larla kapattık. Günler öncesinden biletleri tükenen çok fazla konserimiz oldu. Bu sezon da aynı ilgiyi bekliyoruz." dedi.

Dinleyicilere sanat dolu bir sezon yaşatmak için her gün AKM'de provaların sürdüğünü ifade eden Kapcı, 10, 20 ve 30 yıllık orkestracıların aynı sahnede tek nefes olup sanatseverleri unutulmaz eserlerle buluşturacağını sözlerine ekledi.