Arka Sokaklar\'dan Yasa Dışı Bahis Çetelerine Sert Mesaj

Kültür Sanat

KANAL D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar, güncel hikayeleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümünde Rıza Baba ve ekibi yasa dışı bahis çetelerini ele alacak. Dizi, yeni fragmanında futbol camiasında yaşanan yasa dışı bahis çetelerine de göndermede bulundu.

BAHİS SKANDALLARINA GÖNDERME

Arka Sokaklar'ın heyecanı yüksek tanıtımda futbol camiasında yaşanan yasa dışı bahis çetelerine göndermede bulundu. Dizide bir futbol programına katılan futbol yorumcusunun "Bu kulüp hepimizden büyüktür beyler ağalar, öyle sizin aldı verdinizle bahis kumar işlerinize düşürmek kimsenin harcı değildir. Uyandırayım, bir iki hareketinizi daha görürsem buradan herkesi isim isim açıklarım. Allah'tan başka kimseden korkum yok. Herkes bilsin. Azdan az çoktan çok gider" sözleri ve otopark çıkışında kurşunların hedefi olması, izleyiciyi yeni bölüme dair meraklandırdı.

Arka Sokaklar cuma saat 20.00'de Kanal D'de.