Aşık Ruhsati Anıldı

Kültür Sanat

Sivaslı aşıklar, Aşık Ruhsati'yi unutmadı

SİVAS - Sivas'ın önemli kültürel değerlerinden biri olan Aşık Ruhsati, vefatının yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı. Sivaslı aşıklar bir araya gelerek usta ozanı türkü ve şiirlerle yad etti.

Türk aşık geleneğinin önemli isimlerinden biri olan Sivaslı Aşık Ruhsati, halk müziği ve aşık geleneğine kattığı eserlerle günümüzde de anılmaya devam ediyor. Asıl adı Mustafa olan Ruhsati, mahlas kullanarak Türk Halk Edebiyatı'na önemli katkılar sağladı. Ruhsati, aşık kültürünün önemli bir temsilcisi olarak türküleri ve eserleriyle, günümüzde de yaşatılmaya devam ediyor. Bu anlamda Aşık Ruhsati'nin ölüm yıl dönümünde Sivas Fasıl Heyet Aşıklar ve Halkoyunları Derneği, Sivas için önemli bir değer olan Aşık Ruhsati'yi anmak amacıyla bir araya geldi. Aşık Ruhsati'nin mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen programda, Sivaslı aşıklar tarafından Ruhsati'ye ithafen türküler ve şiirler seslendirildi. Anma programına katılan Sivaslı vatandaşlar ise Ruhsati'nin eserlerini dinleyip, türkülerine eşlik ederek, ünlü halk ozanını saygıyla andılar.

"Kendisini rahmetle anıyoruz"

Sivas Fasıl Heyet Aşıklar ve Halkoyunları Derneği Başkanı Ahmet Ayık, burada bulunan ozanların ve aşıkların, Ruhsati'nin eserlerini söyleyerek bıraktığı geleneği yaşatmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Aşık Ruhsati, Sivas'ın merkez köylerinden Deliktaş köyünde 1835 yılında doğmuş, 1911 yılında vefat etmiştir. O günden bugüne, buradaki ozanlarımız ve aşıklarımız, onun eserlerini söyleyerek bıraktığı geleneği yaşatmaya devam etmektedir. Kendilerini rahmetle anıyoruz. Aşıklarımız, Ruhsati'den aldığı ilhamla bugüne kadar bu geleneği sürdürmüşlerdir. Aşık Ruhsati, gerçekten badeli bir aşıktır. Her insan aşık olabilir ama badeli aşık olamaz. Kendisi bu konuda mertebesi yüksek bir insandı. Bizler, Aşıklar Derneği olarak bu geleneği yaşatmaya ve geleceğe aktarmaya devam edeceğiz. Buraya sadece sohbet etmeye gelmiyoruz. Amacımız, bu kültürü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve alttan gelenleri yetiştirmektir. Ancak, aşıklık geleneğinde usta yetiştirmek oldukça zordur. Türk halk müziği sanatçıları da aşıklık geleneğini iyi bilirler. Aşık, doğaçlama yaparken aynı zamanda şiir yazan, saz çalıp söyleyen kişidir. Kendi yazdığını söyleyen kişiye 'ozan' deriz. Şairler ise doğrudan kalem şairidir. Bu geleneğin devam etmesi gerekiyor ve devletimizin de bu kültüre sahip çıkmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.