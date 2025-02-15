Aşık Ruhsati Anıldı

Kültür Sanat

Sivas'ın yetiştirdiği ünlü halk şairi Aşık Ruhsati vefatının 114. yıl dönümünde anıldı.

Sivas Valiliği himayelerinde Sivas Belediyesi ve Kültür AŞ işbirliğinde, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından konser düzenlendi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, değerli mirası bir kez daha hatırlamak, eserlerini yaşatmak ve yeni nesillere tanıtmak istediklerini söyledi.

Sivas'ın zengin bir halk kültürüne sahip olduğunu belirten Şimşek, "Sivas deyince akla aşıklar, ozanlar, şiirler ve türküler geliyor. Aşık Ruhsati, Sivas'ın yetiştirdiği büyük halk ozanıdır. Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Onun şiirlerinde dostluk, aşk, hasret ve vatan sevgisi vardır. Aşık Ruhsati'yi ve tüm ozanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Adem Uzun ise Aşık Ruhsati'nin ilhamı ile gönüllere seslenen bir aşık olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ile sıra gecesi ses sanatçıları Mergül Palta, Yeşim Köksal ve Nurcan İşim, koro şefi Fikret Ayyıldız yönetiminde Aşık Ruhsati'nin derlediği türküleri ve Sivas yöresinin türkülerini seslendirdi.

Konser sonrası Şimşek ve Uzun, konuk ses sanatçılarına teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

Konseri, il protokolü ve çok sayıda müziksever izledi.