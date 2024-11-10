Atatürk Heykeli Bursa'da Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Atatürk Heykeli Bursa'da Açıldı

Atatürk Heykeli Bursa\'da Açıldı

Bursa'da, Atatürk'ün heykelinin açılışı yapıldı. Başkan Bozbey, sanata ve kültürel mirasa sahip çıkmanın önemine değindi.

10.11.2024 13:16
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Bursa'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çelikten yaptırılan heykelinin açılışı için tören düzenlendi.

Osmangazi Kent Meydanı'ndaki heykelin açılışı için düzenlenen programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, heykelin Bursalı metal sanatçısı Rıdvan Sevim ve ekibi tarafından yapıldığını söyledi.

Bozbey, açılışı yapılan heykelin, Atatürk'ün mirasına olan sadakatin bir yansıması olduğunu belirterek, "Bursa olarak sanata, sanatçıya ve kültürel mirasımıza sahip çıkmak gelecek nesillere bu mirası aktarmak bizim en temel sorumluluklarımızdan biridir." dedi.

Atatürk'ün "Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz" sözünü hatırlatan Bozbey, şunları kaydetti:

"O halkı kültürde zengin, sanatta yaratıcı bir millet olarak görmek istedi. Bizim de sanat ve sanatçıya karşı beslediğimiz saygı aslında çağdaş ve aydınlık bir toplum olma yolundaki ilerleyişimizin de tam da ifadesidir. Onun gösterdiği yolda sanatsal ifade biçimlerini desteklemenin ve sanatçılarımıza sahip çıkmanın geleceğimizi aydınlatmanın en güçlü yolu olduğuna inanıyoruz. Biliyoruz ki milletimizin aydınlık yarınları için kültürel zenginliklerimize sahip çıkmak sanatı ve sanatçıyı kucaklamak en değerli görevimizdir."

Bozbey konuşmasının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlarla birlikte Atatürk heykeline çiçek bıraktı.

Yaklaşık 2 ton ağırlığında, 2 metre 30 santim uzunluğunda paslanmaz çelikten yapılan heykelin açılışına, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Atatürk Heykeli Bursa'da Açıldı - Son Dakika

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