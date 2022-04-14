Bakan Ersoy, restorasyonu devam eden Sultan 2. Mahmut Türbesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Ersoy, restorasyonu devam eden Sultan 2. Mahmut Türbesi'nde incelemelerde bulundu

14.04.2022 13:15

Bakan Ersoy, restorasyonu devam eden Sultan 2. Mahmut Türbesi'nde incelemelerde bulundu Bakan Ersoy: "124 tane türbenin ihyası çalışmasını gerçekleştiriyoruz" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışmalarının devam ettiği Sultan 2.

Bakan Ersoy, restorasyonu devam eden Sultan 2. Mahmut Türbesi'nde incelemelerde bulundu

Bakan Ersoy: "124 tane türbenin ihyası çalışmasını gerçekleştiriyoruz"

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışmalarının devam ettiği Sultan 2. Mahmut ve Nev-i Fidan Kadın Türbelerinde incelemelerde bulundu. 124 tane türbenin ihya çalışmasının gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan Ersoy, "Tarihimize bakıldığında bu kadar fazla türbenin aynı anda yapıldığı ilk çalışma olacak" dedi.

Çemberlitaş'ta bulunan Sultan 2. Mahmut Türbesi ve Nev-i Fidan Kadın Türbesinde restorasyon çalışmalarını inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı eşlik etti. Bakan Ersoy, incelemenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"124 tane türbenin ihyası çalışmasını gerçekleştiriyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklamasında, "Bu proje çerçevesinde İstanbul Türbeler Müze Başkanlığımız ve Galata Mevlevihanesi Müze Başkanlığımız sorumluluğunda 124 tane türbenin ihyası çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Bu 124 türbenin 15 tanesi padişah türbesi, 28 tanesi hanedan türbesi, 60 tane sadrazam ve paşaların olduğu türbe ve 21 tane de önemli dini şahsiyetin türbesi var" ifadelerini kullandı.

"Ramazan sonuna kadar sayıyı 60'a çıkarıyoruz"

Şu ana kadar 45 tane türbede çalışmaların başladığını ifade eden Ersoy, "Ramazan sonuna kadar sayıyı 60'a çıkarıyoruz. Yılsonuna kadar da aşamalı olarak 124'ün tamamını bu çerçevede onarıma almış olacağız" dedi.

"Hızlı bir şekilde tamamlayacağız"

Tarihte aynı anda yapılmış en geniş çaplı çalışma türbe onarım çalışması olduğunu aktaran Ersoy, "Bu sene sonuna kadar bu çalışmaları hızlı bir şekilde başlatıp hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Hem ecdadımızın hatırasını korumuş olacağız, hem de İstanbul ve İslamiyet için önemli bir değeri kazandırmış olacağız" dedi.

Türbelerde Yapılacak Restorasyon Uygulamaları

Türbelerde yapılacak restorasyon çalışmalarıyla bezemeli yüzeylerde araştırma raspaları yapılacak, sağlam olarak bulunan alçı yüzeyler korunup, yıpranmış, çürümüş yüzeyler sağlamlaştırılacak ve tamamlama işlemi yapılacak. Çatlakların bulunduğu bölgelerde araştırmalar yapılıp, tonozların yapısal bir deformasyonu olup, olmadığı incelenecek. II. Mahmud Türbesi içinde bulunan ahşap iç kepenk ve doğramalar, Nev-i Fidan Kadın Türbesinde bulunan doğrama ve iç kepenklerde çalışmayan, çürümüş ve metal aksamlarında bozulma olan doğramalar özgün parçaları korunup, sağlamlaştırma işlemleri yapılacak. Şebekelerde bulunan kir ve korozyonlu yüzeyler temizlenecek. Hazire alanında bulunan mezar taşlarının doğal hava koşullarından oluşan kir yüzeylerinin kaba temizliği yapılabilecek. Ayrıca hazire alanı ve türbenin önünde yer alan avlu içerisinde Sanat İhya Atölyesi kurulacak.

Bakan Ersoy, restorasyonu devam eden Sultan 2. Mahmut Türbesi'nde incelemelerde bulundu
Bakan Ersoy, restorasyonu devam eden Sultan 2. Mahmut Türbesi'nde incelemelerde bulundu
Bakan Ersoy, restorasyonu devam eden Sultan 2. Mahmut Türbesi'nde incelemelerde bulundu

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: KAŞIKÇI CİNAYETİ DAVASININ SUUDİ ARABİSTAN'A DEVREDİLMESİ KARARINA İTİRAZ EDİLDİ Son dakika haberleri: KAŞIKÇI CİNAYETİ DAVASININ SUUDİ ARABİSTAN'A DEVREDİLMESİ KARARINA İTİRAZ EDİLDİ Trafikte tartıştıkları AA muhabirinin çenesini kıran 2 sanığın yargılandığı dava ertelendi Trafikte tartıştıkları AA muhabirinin çenesini kıran 2 sanığın yargılandığı dava ertelendi

Mehmet Nuri Ersoy, Restorasyon, İstanbul, Nev, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bakan Ersoy, restorasyonu devam eden Sultan 2. Mahmut Türbesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
13:11 New York Savcılığı ayrıntıları paylaştı! Metroyu kana bulayan saldırganın evi adeta cephanelik çıktı
13:09 Yunanistan 3 kızını öldürdüğü sanılan cani anneyi konuşuyor! Kızını zehirlemeden önce birlikte fotoğraf çekilmiş
12:55 Günlerdir Rus işgaline direnen Mariupol düştü: Binlerce Ukraynalı asker Rusya'ya teslim oldu
12:51 Orman işçisinin feci ölümü: Kestiği ağacın altında kaldı
12:46 Pamukkale'de çıkmaz sokağa dadanan sapık, çocukları taciz ederken görüntülendi! Mahalle infial halinde
12:35 Beşiktaş'ın stoperi Francisco Montero trafik kazası geçirdi!
12:23 Kalp krizi geçirdikten sonra tüm hayatı değişti! Efsane kaleci Casillas'ın son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi
12:18 Müge Anlı ve Sinan Akçıl baş başa yemekte görüntülendi! Hayranları ikiye bölündü
12:12 Hiç erkek olmayan cezaevinde iki kadın hamile kaldı! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:06 Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin tavrı konusunda açıklama yaptı: Rusya'ya karşı BM yaptırımlarını uygularız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 13:23:57. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Ersoy, restorasyonu devam eden Sultan 2. Mahmut Türbesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement