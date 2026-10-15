Bartın, Bilim Festivali'nde TB2 Bayraktar'ın sergilendiği ikinci il oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bartın, Bilim Festivali'nde TB2 Bayraktar'ın sergilendiği ikinci il oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın, Bilim Festivali\'nde TB2 Bayraktar\'ın sergilendiği ikinci il oldu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Üniversitesi'nde ilk kez düzenlenen 3 günlük Bilim Festivali'nde TB2 Bayraktar İHA ve dans eden robot yoğun ilgi gördü. TB2 Bayraktar, Elazığ'dan sonra sergilendiği ikinci il olan Bartın'da geniş güvenlik önlemleriyle sergilendi.

bartın Üniversitesi'nde bu yıl ilk kez düzenlenen ve 3 gün sürecek Bilim Festivali'nde sergilenen TB2 Bayraktar İnsansız hava Aracı ve dans eden robot yoğun ilgi gördü.

Bartın Üniversitesi tarafından 15-17 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan ve bu yıl ilk kez düzenlenen Bilim Festivali, Kutlubey Kampüsü'nde ziyaretçilere kapılarını açtı. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, polis ve askeri erkan, kurum ve daire müdürleri, belediye başkanları, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşların katıldığı festival alanında dans eden robot öğrencilerin yoğun ilgisini gördü. Canik Man isimli robot Vali Nurtaç Arslan'ı dans ederek karşıladı. Vali Arslan ile tokalaşan robot, protokolün alkışını aldı. Ardından robot kostümlü kişiler tarafından tutulan açılış kurdelesi, programa katılan protokol üyeleri ve robot Canik Men ile birlikte kesildi. Törende konuşan Rektör Akkaya, festivalin benzerinin Batı Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez yapıldığını belirterek, herkesi 3 gün sürecek olan festivale katılmaya ve bilim çadırlarını gezmeye davet etti. Bartın Valisi Nurtaç Arslan da, festivalin hayırlı olmasını dileyerek, "Çocukalrımız da biz de çok heyecanlıyız. Robotumuz Canik Man ile birlikte açılışı gerçekleştireceğiz. İnşallah çocuklarımıza, gençlerimize yeni ufuklar açmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Canik Men, konuşmasının ardından Vali Arslan'ı alkışlaması alandakileri gülümsetti.

Robot kurdelenin kesilmesinin ardından kısa bir dans gösterisi yaptı. Robotun dansı alandakileri gülümsetirken, gazeteciler ise zor anlar yaşadı. Ardından çeşitli bilimsel proje ve deneylerin yer aldığı stantlar tek tek gezildi.

TB2 İHA gururlandırdı

Festival alanında kurulan bir çadırda ise 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde envanterine giren ve Pençe, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Bahar Kalkanı gibi operasyonlar için Irak ve Suriye'de, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ Savaşı'nda, Libya'daki İç Savaşı'nda, Rusya ve Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde aktif yer alan TB2 Bayraktar İnsansız Hava Aracı da sergilendi. Türkiye sınırlarında Ankara ve İstanbul illeri dışında ilk kez Elazığ iline götürülen TB2 Bayraktar'ın sergilendiği ikinci il Bartın oldu. Karayolu ile Bartın'a getirilen TB2 Bayraktar, geniş güvenlik tedbirleri ile korunan TB2 bayraktar ile ilgili sorumlu askerler tarafından standı ziyaret edenlere çeşitli bilgiler de verildi. Mühimmat yüklenerek uçuş yapabilen TB2 Bayraktar'ın başarıları ile ilgili verilen bilgiler hem protokolü, hem de öğrenci ve vatandaşları gururlandırdı.

Alanda polis jandarma, AFAD, itfaiye, Orman gibi kurumların da kullandığı teknoloji ve aletler de katılımcıların ilgisini gördü. AFAD'ın deprem simülasyon tırında ise öğrencilere farklı derecelerde deprem anındaki sarsıntılar gösterilerek, yapmaları gerekenler hakkında bilgi verildi. Deprem tırında öğrencilere, deprem sarsıntısı hissettirilirken, deprem anında yapılması gereken "çök, kapan" isimli hedef küçültme yöntemi de uygulattırıldı.

Festival alanındaki öğrenciler, gezen, koşan ve dans eden robotun peşini bırakmadı. Canik Men, etrafını saran öğrencilere sık sık yeteneklerini sergiledi.

Kaynak: İHA
İhlas Haber AjansıKültür SanatEtkinliklerTeknolojiEğitimElazığBartınBilimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Böylesi görülmedi Burası İstanbul’un en lüks semtlerinden biri Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri
Kılıçdaroğlu’nu tanık olarak istedi İmamoğlu Silivri’de iddianameye yüklendi Kılıçdaroğlu'nu tanık olarak istedi! İmamoğlu Silivri'de iddianameye yüklendi
Türk plakalı tırdan servet çıktı Bulgaristan hemen el koydu Türk plakalı tırdan servet çıktı! Bulgaristan hemen el koydu
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Selde aşk başkadır Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Selde aşk başkadır
18:23
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
18:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...
17:21
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var
16:59
Benzine dev indirim geliyor Psikolojik eşik kırılacak
Benzine dev indirim geliyor! Psikolojik eşik kırılacak
16:24
İstanbul ve Kocaeli’nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
İstanbul ve Kocaeli'nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
15:52
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 18:45:15. #.0.2#
SON DAKİKA: Bartın, Bilim Festivali'nde TB2 Bayraktar'ın sergilendiği ikinci il oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei