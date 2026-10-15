Bartın, Bilim Festivali\'nde TB2 Bayraktar\'ın sergilendiği ikinci il oldu

bartın Üniversitesi'nde bu yıl ilk kez düzenlenen ve 3 gün sürecek Bilim Festivali'nde sergilenen TB2 Bayraktar İnsansız hava Aracı ve dans eden robot yoğun ilgi gördü.

Bartın Üniversitesi tarafından 15-17 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan ve bu yıl ilk kez düzenlenen Bilim Festivali, Kutlubey Kampüsü'nde ziyaretçilere kapılarını açtı. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, polis ve askeri erkan, kurum ve daire müdürleri, belediye başkanları, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşların katıldığı festival alanında dans eden robot öğrencilerin yoğun ilgisini gördü. Canik Man isimli robot Vali Nurtaç Arslan'ı dans ederek karşıladı. Vali Arslan ile tokalaşan robot, protokolün alkışını aldı. Ardından robot kostümlü kişiler tarafından tutulan açılış kurdelesi, programa katılan protokol üyeleri ve robot Canik Men ile birlikte kesildi. Törende konuşan Rektör Akkaya, festivalin benzerinin Batı Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez yapıldığını belirterek, herkesi 3 gün sürecek olan festivale katılmaya ve bilim çadırlarını gezmeye davet etti. Bartın Valisi Nurtaç Arslan da, festivalin hayırlı olmasını dileyerek, "Çocukalrımız da biz de çok heyecanlıyız. Robotumuz Canik Man ile birlikte açılışı gerçekleştireceğiz. İnşallah çocuklarımıza, gençlerimize yeni ufuklar açmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Canik Men, konuşmasının ardından Vali Arslan'ı alkışlaması alandakileri gülümsetti.

Robot kurdelenin kesilmesinin ardından kısa bir dans gösterisi yaptı. Robotun dansı alandakileri gülümsetirken, gazeteciler ise zor anlar yaşadı. Ardından çeşitli bilimsel proje ve deneylerin yer aldığı stantlar tek tek gezildi.

TB2 İHA gururlandırdı

Festival alanında kurulan bir çadırda ise 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde envanterine giren ve Pençe, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Bahar Kalkanı gibi operasyonlar için Irak ve Suriye'de, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ Savaşı'nda, Libya'daki İç Savaşı'nda, Rusya ve Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde aktif yer alan TB2 Bayraktar İnsansız Hava Aracı da sergilendi. Türkiye sınırlarında Ankara ve İstanbul illeri dışında ilk kez Elazığ iline götürülen TB2 Bayraktar'ın sergilendiği ikinci il Bartın oldu. Karayolu ile Bartın'a getirilen TB2 Bayraktar, geniş güvenlik tedbirleri ile korunan TB2 bayraktar ile ilgili sorumlu askerler tarafından standı ziyaret edenlere çeşitli bilgiler de verildi. Mühimmat yüklenerek uçuş yapabilen TB2 Bayraktar'ın başarıları ile ilgili verilen bilgiler hem protokolü, hem de öğrenci ve vatandaşları gururlandırdı.

Alanda polis jandarma, AFAD, itfaiye, Orman gibi kurumların da kullandığı teknoloji ve aletler de katılımcıların ilgisini gördü. AFAD'ın deprem simülasyon tırında ise öğrencilere farklı derecelerde deprem anındaki sarsıntılar gösterilerek, yapmaları gerekenler hakkında bilgi verildi. Deprem tırında öğrencilere, deprem sarsıntısı hissettirilirken, deprem anında yapılması gereken "çök, kapan" isimli hedef küçültme yöntemi de uygulattırıldı.

Festival alanındaki öğrenciler, gezen, koşan ve dans eden robotun peşini bırakmadı. Canik Men, etrafını saran öğrencilere sık sık yeteneklerini sergiledi.