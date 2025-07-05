Batman Müzesi\'ne Alper\'in İsmi Verildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Batman'ın Sason ilçesinde 23 Haziran'da bilirkişi ekibini taşıyan aracın şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper'in isminin görev yaptığı müzeye verildiğini bildirdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, kültürel mirasa gönülden bağlılığı ve en zorlu koşullarda dahi sorumlulukla görev yapma azmiyle tanıdıkları Alper'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti:

"Vefa borcumuzun bir nişanesi olarak büyük özveriyle hizmet ettiği Batman Müzemize onun adını veriyoruz. Müzemiz bundan böyle 'Batman Mehmet Cabir Alper Arkeoloji Müzesi' adıyla ziyaretçilerini ağırlayacak. Aynı kazada hayatını kaybeden tüm görevlileri de bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Emanetleri emanetimizdir. Aziz hatıralarını daima yaşatacağız."

Kaza

Sason'da 23 Haziran'da bilirkişi heyetini taşıyan aracın şarampole devrilmesi sonucu Batman Müze Müdürü Alper, Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi Aliye Yılmaz, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü'nde Öğretim Görevlisi Mustafa Serdar Akgönül, Diyarbakır Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olan mimar Fesih Barut ve Sason Kaymakamlığı'nda görevli şoför Mazlum Yılmaz hayatını kaybetmişti.