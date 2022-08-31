Batman Üniversitesi öğrencilerinin yemeği belediyeden - Son Dakika
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Batman Üniversitesi öğrencilerinin yemeği belediyeden

31.08.2022 19:24
Batman Üniversitesi öğrencilerinin yemeği belediyeden

Batman Üniversitesi'nde eğitim gören 15 bin öğrencinin yemek ücretleri Batman Belediyesi tarafından karşılanacak.

Batman Üniversitesi'nde eğitim gören 15 bin öğrencinin yemek ücretleri Batman Belediyesi tarafından karşılanacak.

Batman Üniversitesi ile Batman Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Askıda Yemek" uygulaması kapsamında, öğrenci payının belediye tarafından karşılanması için hazırlanan protokol, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile Batman Üniversitesi Rektörü İdris Demir tarafından imzalandı.

Törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Canalp, konu öğrenciler olunca paranın teferruat olduğunu söyledi.

Gençler için tüm kamu imkanlarının seferber edilebileceğini kaydeden Canalp, "Çocuklarımız ve gençlerimiz söz konusu olduğu zaman Batman Belediyesi'nin ve kamu kurumlarının imkanlarını seferber etmekten hiçbir zaman tereddüt göstermeyeceğiz." dedi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Demir de, "Askıda Yemek" uygulamasıyla üniversite öğrencilerinin derslere katılımıyla kütüphaneyi kullanma süreleri ve kütüphanede materyal kullanma sayısı ile sosyal etkinlik sayılarında artış yaşandığını belirtti.

Demir, desteklerinden dolayı Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'a teşekkür etti.

Proje kapsamında, 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde Batman Üniversitesi'nde eğitim gören 12 bin 500 öğrenci ücretsiz yemekten istifade etmişti. Bu yıl tekrarlanan protokol ile 15 binden fazla öğrencinin ücretsiz yemekten faydalanması hedefleniyor.

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Batman Belediyesi'nden öğrencilere 'askıda yemek' uygulamasına destek Batman Belediyesi'nden öğrencilere 'askıda yemek' uygulamasına destek Batman'da rütbe terfi töreni düzenlendi Batman'da rütbe terfi töreni düzenlendi
Kaynak: AA

Batman Üniversitesi, Batman Belediyesi, Ekrem Canalp, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Batman Üniversitesi öğrencilerinin yemeği belediyeden - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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