Beytüşşebap’ta Askeri Konser

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Askeri bando takımından sınırda görev yapan Mehmetçik ve öğrencilere konser

ŞIRNAK - Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde görev yapan Mehmetçik ve öğrencilere konser verdi.

Beytüşşebap Kaymakamlığı'nın düzenlediği etkinliğe Mehmetçik, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. 2 saat süren konserde şarkılara Mehmetçik ve öğrenciler eşlik etti. Öğrencilerden Halime Bildik, ilk defa konsere geldiklerini ifade ederek, konserin çok güzel olduğunu, askerlerin kendilerine şarkı söylediğini dile getirdi.

Nesrin Ataman ise, polis ve askerlerle birlikte şarkılar söylediklerini kaydetti.