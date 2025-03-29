Bilecik'te Minareden Şeker Yağdı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bilecik'te Minareden Şeker Yağdı

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Bilecik'te 700 yıllık Osmanlı geleneği, Ramazan sonu sepetle şeker sallandırma etkinliği ile canlandı.

29.03.2025 13:29
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Minareden şeker yağdı

Bilecik'te 700 yıllık Osmanlı geleneği canlandı

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan;

" Yaklaşık 150 çocuğumuzla beraber Osmanlı geleneğimiz olan sepet sallandırma geleneğini yaptık"

" Osmanlı'da 700 yıllık olan bu gelenek de 'Aşuk' ile 'Maşuk' minarelere çıkıp şeker sallandırırmış"

BİLECİK - Bilecik'te yüzyıllardır Osmanlı'dan gelen, minareden Ramazanın son günü çocuklara sepetle şeker sarkıtma geleneği bir kez daha gün yüzüne çıkarıldı.

Bilecik Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bilecik Müftülüğü tarafından Osmanlı döneminde gerçekleştirilen minareden aşağıda bekleyen çocuklara sepetle şeker sarkıtma geleneği bir kez daha canlandırıldı. Ramazan ayının bütün güzellikleri tüm yurtta olduğu gibi Osmanlı medeniyetinin doğduğu topraklar olan Bilecik'te mahalle iftarları, Osmanlı davulcu geleneği ve Osmanlı Çınaraltı Sohbetleri, helva ikramı gibi gelenekleri tekrar gün yüzüne çıkarken, Ramazan'ın son günü çocuklara minare başında sepetten şeker sarkıtma geleneği yapıldı. Osmanlı devri Türk mimari sanatının dini mimari alanında ilk kubbeli yapı denemesinin örneği olan ve ilk minaresi 30 metre kuzeyinde yüksek bir kaya üzerine inşa edilen tarihi Orhan Gazi Camii minaresi önünden çocuklara minareden sepetle şeker sarkıttılar.

" Yaklaşık 150 çocuğumuzla beraber Osmanlı geleneğimiz olan sepet sallandırma geleneğini yaptık"

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Osmanlı kalma 'Minareden şeker sallandırma' geleneğini burada yeniden canlandırdıklarını söyleyerek, "Osmanlı'nın ilk eserlerinden biri olan Orhangazi Cami minaresinden sepet sallandırma geleneğimizi bugün burada ramazanın son günü olan arife gününde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 150 çocuğumuzla beraber Osmanlı geleneğimiz olan sepet sallandırma geleneğini bugün burada idrak ettik" dedi.

" Osmanlı'da 700 yıllık olan bu gelenek de 'Aşuk' ile 'Maşuk' minarelere çıkıp şeker sallandırırmış"

İl Müdürü Bircan, gelenek hakkında verdiğini bilgide, "Arife gününün ikindi namazından sonra Osmanlı'da 700 yıllık olan bu gelenek de 'Aşuk' ile 'Maşuk' minarelere çıkıp çocuklarımıza Ramazan Bayramı geldiğini müjdelemek adına minarelerden sepet sallandırılırmış. Bu geleneğimizi 700 aradan sonra bugün gerçekleştirdik. Şuan Şeyh Edebali Türbesi içerisinde bulunan 14'üncü yüzyıllık eseri olan Osmanlı'nın ilk eseri olan Orhangazi tarafından yaptırılan Orhangazi Caminin 3 minaresinden dışarıda olan, tek minarenin olduğu yerde şuan çocuklarımızla birlikte bu şenliğimizi organizasyonumuzu gerçekleştirdik. Bugün çocuklarımızla birlikte manevi atmosferde 700 yıl önce olduğu gibi aynı coşku, aynı mutluluk ve aynı inançla yine aynı duyguları bugün yaşatmanın mutluluğunu yaşadık. Herkese teşekkür ediyoruz ve Bilecik'e bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bilecik'te Minareden Şeker Yağdı - Son Dakika

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