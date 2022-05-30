Bingöl'de 2. İlkbahar Fotosafari Yarışması sona erdi - Son Dakika
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Bingöl'de 2. İlkbahar Fotosafari Yarışması sona erdi

30.05.2022 10:39

- Bingöl'de 2. İlkbahar Fotosafari Yarışması sona erdi Bingöl'de çok sayıda fotoğraf sanatçısının katıldığı 26-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 2. İlkbahar Fotosafari Yarışması sona erdi.

- Bingöl'de 2. İlkbahar Fotosafari Yarışması sona erdi

BİNGÖL - Bingöl'de çok sayıda fotoğraf sanatçısının katıldığı 26-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 2. İlkbahar Fotosafari Yarışması sona erdi.

Bingöl'de 26- 29 Mayıs tarihleri arasında valilik, belediye, Fırat Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü Derneği tarafından düzenlenen 2. İlkbahar Fotosafari Yarışması sona erdi. Fotosafari yarışmasına Almanya, İran ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden toplamda 145 fotoğraf sanatçısı katıldı. Yarışma için başvurularını yapan profesyonel ve amatör fotoğrafçılara, kentin çeşitli noktalardaki doğal güzellikleriyle ilgili bilgi verildi. Yaklaşık 4 gün süren yarışma sona ererken, dereceye girecek fotoğraflar da jüriler tarafından seçilecek.

Fotosafari yarışması hakkında bilgi veren Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü Derneği Başkanı Kenan Nihat Elçi, birçok fotoğraf tutkunun kentte geldiğini söyledi. Elçi, " Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi, Fırat Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Müdürlüğü katkılarıyla 2. Fotosafari'yi tamamlamış bulunmaktayız. Katılımcı arkadaşlar çektikleri fotoğrafları teslim ediyorlar ve vedalaşıyoruz burada kendileriyle. Genel olarak oldukça güzel geçti, katılım da güzeldi. İnsanlar Bingöl'ün kış şartlarına, doğanın güzelliklerine tanıklık etmişlerdi. Bir de ilkbahar tanıklık etmek istediler. Bu vesileyle de bizler için güzel oldu, anlamlı bir fotosafari oldu. Birçok insanı tanıdık, onlar burayı tanıdılar. Fotoğrafladılar, güzel belgeler oluşturdular. Bundan sonrası da jürilerimizin değerlendirmelerine kaldı. Jürimiz toplanacak ve birkaç güne değerlendirmelerin sonuçlarını açıklayacak. 10 araçla Bingöl'ün tüm ilçelerine, köylerine ulaşabilecek şekilde araç düzenlemesini yaptık. 145 fotoğrafçı katıldı, bunların içinden 2 Almanyalı ve 1 de İranlı var ama Türkiye'nin farklı illerinden katılım oldu, çok da anlamlı oldu. Umarım bir sonraki yıllarda da bunun devamı gelecektir diye düşünüyorum" dedi.

Giresun'dan yarışma için gelen Engin Ayyıldız, "Fotosafariye Giresun'dan katılıyorum. Daha önce kış oldu onu kaçırmıştım, denk gelmemişti zamanımız. Bu sefer arkadaşımla katılmaya karar verdik. Bölgeye çok yabancıydım ama Bingöl'ü hep görmek istiyordum. Yaşam olarak beni cezbediyordu, insanlarının güzelliğini de duyuyorduk. Bölgeyi bilmediğimiz halde çok yardımcı oldu herkes, fotoğrafla ilgilendiğimizi söyledik, onlar da sağ olsun hep destek oldular. Bölgeye hakim olmamamıza rağmen çok rahatlıkla gezdik her yeri. Şimdi daha hakimim diyebilirim. İnşallah yine olursa daha istekli geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Bingöl doğasını sevdiğini ifade eden Zeynel Abidin Öztürk ise "Fotosafari etkinliğine Bayburt'tan katılım sağladım. Bingöl fotoğraf ve video açısından oldukça bakir bir yer. Daha önce sadece içinden geçtiğimiz bir yeri, 2-3 gün boyunca tecrübe etme fırsatımız oldu. Gittiğimiz her bölgede insanların misafirperverlikleriyle karşılaştık. Bingöl bizim için güzel bir etkinlik olmuş oldu" şeklinde konuştu.

Bingöl'de 2. İlkbahar Fotosafari Yarışması sona erdi
Bingöl'de 2. İlkbahar Fotosafari Yarışması sona erdi
Bingöl'de 2. İlkbahar Fotosafari Yarışması sona erdi
Bingöl'de 2. İlkbahar Fotosafari Yarışması sona erdi

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Kaynak: İHA

İlkbahar, Türkiye, Bingöl, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bingöl'de 2. İlkbahar Fotosafari Yarışması sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de 2. İlkbahar Fotosafari Yarışması sona erdi - Son Dakika
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