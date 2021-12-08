Black Coffee konseri ertelendi - Son Dakika

Dünyaca ünlü Güney Afrikalı DJ Black Coffee'nin 11 Aralık Cumartesi günü KüçükÇiftlik Park'ta vereceği konser, Covid-19 önlemleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Generic Music'ten yapılan açıklamada, "Son 14 gün içerisinde Güney Afrika'da bulunmuş olan kişilerin Avrupa ülkelerine girişte 14 günlük karantina süreci sebebiyle, sanatçının Aralık ayı Avrupa turnesi kapsamında 11 Aralık'ta KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenecek olan Black Coffee etkinliği, ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

Geçtiğimiz yirmi yılda 'En İyi Çıkış Yapan DJ', 'En İyi DJ', 'En İyi Albüm' gibi sayısız ödüle layık görülen, dünyanın en büyük house müzik sanatçılarından Black Coffee'nin geçtiğimiz günlerde Türkiye 'de sevenleriyle buluşacağı açıklanmıştı.Ancak 11 Aralık Cumartesi günü KüçükÇiftlik Park'ta vereceği konser, Covid-19 Omicron varyantının yayılmasıyla beraber alınan kamu sağlığı önlemleri gereğince ileri bir tarihe ertelendi.Etkinliği organize eden Generic Music, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;"Yakın zamanda Covid-19 Omicron varyantının yayılmasıyla beraber alınan kamu sağlığı önlemleri gereğince, Güney Afrika'dan Avrupa'ya yapılan uçuş seferlerine bir süreliğine kısıtlama getirilmiştir.

Son 14 gün içerisinde Güney Afrika'da bulunmuş olan kişilerin Avrupa ülkelerine girişte 14 günlük karantina süreci sebebiyle, sanatçının Aralık ayı Avrupa turnesi kapsamında 11 Aralık'ta KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenecek olan Black Coffee etkinliği, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarih ve etkinlik programı en yakın zamanda açıklanacaktır. Bilet satın almış katılımcılarımızın biletleri açıklanacak yeni tarihte de geçerli olacaktır. Bilet iadesi yapmak isteyen katılımcılar iade biletini, bilet satın almış olduğu platform üzerinden 7 gün (14 aralık salı) içerisinde oluşturabilir."