Bodrum'da 'I Was Here' Sanat Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bodrum'da 'I Was Here' Sanat Sergisi Açıldı

Bodrum\'da \'I Was Here\' Sanat Sergisi Açıldı
10.07.2025 16:14
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Almine Rech'in Türkiye'deki ilk sergisi Bodrum Loft'ta sanatseverlerle buluştu, 31 Ağustos'a kadar sürecek.

SANAT ve doğayı buluşturan Bodrum Loft, KÖNIG Galerie, Perrotin ve Thaddaeus Ropac'ın ardından bu yaz da dünyaca ünlü bir başka sanat galerisi Almine Rech Galeri'ye ev sahipliği yapıyor. Artsa Consultancy iş birliği ile Paris, Brüksel, Londra, New York, Monako ve Şanghay'da galerileri bulunan Almine Rech'in Türkiye'de ilk olacak 'I Was Here (Buradaydım)' sergisinin açılışı Bodrum'da sanatseverleri bir araya getirdi.

Almine Rech'in Türkiye'de ilk olacak 'I Was Here (Buradaydım)' sergisinin açılışı Bodrum'da gerçekleşti. 5 sanatçının 7 eserini içeren ve 31 Ağustos tarihine kadar sürecek sergi, birbirinden değerli César Baldaccini, Agustín Cárdenas, Ryan Schneider, Tia-Thuy Nguyen, Alejandro Cardenas gibi sanatçıları bir araya getirerek ziyaretçilerine doğayla iç içe, dünya standartlarında bir sanat deneyimi sunuyor.

Bodrum'un Demirbükü Koyu'nda yer alan Bodrum Loft, doğayla uyumlu modern mimarisi, rafine lezzetleri ve kendine özgü atmosferiyle fark yaratarak her sezon olduğu gibi bu yıl da sanatseverlere uluslararası sanat deneyimi sunuyor. Geçtiğimiz yıllarda Artsa Consultancy iş birliği ile KÖNIG Galerie, Perrotin ve Thaddaeus Ropac gibi dünyaca ünlü galeriye ev sahipliği yapan Bodrum Loft, bu yaz Paris, Brüksel, Londra, New York, Monako ve Şanghay'da galerileri bulunan Almine Rech'in Türkiye'de sergileyeceği ilk sergisi olan 'I Was Here' sergisini ağırlıyor. 'I Was Here' sergisi, insanın bıraktığı izleri ve var olma halini hatırlatmayı amaçlayarak bizden sonra da varlığını sürdüren ve arkasında izler bırakan an'lara odaklanıyor.

Artsa Consultancy iş birliği ile Paris, Brüksel, Londra, New York, Monako ve Şanghay'da galerileri bulunan Almine Rech'in Türkiye'de ilk olacak 'I Was Here (Buradaydım)' sergisinin açılışı Bodrum'da sanatseverleri bir araya getirdi.

I WAS HERE (BURADAYDIM)

Artsa Danışmanlık kurucusu Selcan Atılgan'ın kuratörlüğünde hazırlanan 'I Was Here' sergisi, 5 sanatçı 7 eser ile 9 Temmuz – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Türkiye'deki ilk sergisini Bodrum Loft'ta gerçekleştiriyor. Birbirinden değerli César Baldaccini, Agustín Cárdenas, Ryan Schneider, Tia-Thuy Nguyen, Alejandro Cardenas gibi sanatçıları bir araya getiren 'I Was Here' sergisi, bizden sonra da varlığını sürdüren ve arkasında izler bırakan 'an'lara odaklanıyor. Bir nefes, bir dokunuş, anda kalan bir varoluş üzerinden şekillenen sergi, dokunulan yüzeyde kalan bir parmak izi ya da bir kalpte bırakılan bir hatıra gibi 'Ben Buradaydım, Unutma' cümlesiyle hiçbir şey talep etmeden yalnızca fark edilme üzerinden kendini tanımlıyor.

Gündelik nesneleri büyük ölçekli heykellere dönüştürmesiyle tanınan César Baldaccini, sergide ikonik Pouce eseriyle yer alıyor. Kendi başparmağının dev bir heykel versiyonu olan bu eser, sıradan bir hareketi hem kişisel hem de etkileyici bir forma dönüştürüyor. Nouveau Réalisme akımının önde gelen sanatçılarından César'ın eserleri hem hatıralarımızı temsil ediyor hem de hafızalarımızda bir yer edinmeyi amaçlıyor.

Agustín Cárdenas, Havana'da başladığı sanat eğitimini, figüratif ve akademik geleneğe başkaldıran 11'ler Grubu'na katılarak tamamladı. Ahşap, bronz ve mermerle geliştirdiği heykel dili; akıcı soyutlamayı, sembolik figürlerle buluşturuyor. Kabukları, totemleri veya geçitleri andıran formları; sezgisel, duyusal ve adeta masalsı bir anı çağrıştırıyor. Cárdenas'ın eserlerinde varoluş, sanki zamanın kıyısında duruyor: yarı siluet, yarı ruhla şekilleniyor.

Alejandro Cardenas, insanı andıran figürlerle insanın ötesinde bir varoluş hali kuruyor. Tasarım ve sanat geçmişi, işlerine büyülü gerçekçilik, sürrealizm ve sade bir grafik dil katıyor. Desenli ve meçhul figürleri, beden dilleriyle duygu aktarıyor; soğuk görünen mekanlarda bile izleyicide derin bir düşünce alanı açıyor. Her bir figür, mekanda kaldığı izlenimi veren daha büyük bir varlığın parçasını andırıyor.

Tia-Thuy Nguyen'in eserleri, ölü bir meşe ağaçları kumaşla kaplayarak onlara yeni bir hayat ve anlam kazandırıyor. Sanatçının üretiminde Budist felsefe, Enerjinin Korunumu Yasası ve pürüzsüz şefkatli bir dönüşüm arzusu öne çıkıyor. Koruma ve yeniden üretme yoluyla, annelik ve manevi emek de sanatının bir parçası haline geliyor. Nguyen'in eseri, yaşamla ölüm arasında asılı kalmış bir nefes gibidir; kaybolanla kalanı birleştirir.

Ryan Schneider'in figürleri, güçlü duruşlarıyla hem içsel bir sorgulamayı hem de bir varlık ifadesini temsil ediyor. Bu heykeller, canlı çizgileriyle efsaneyi andıran bir atmosfer kuruyor ve duyguları görünür kılıyor. Kültürel ritüelleri hatırlatan Yükselen Tanrılar, geçmişe ait bir kalıntı olarak değil, yaşayan ve bedene bürünmüş bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Hikaye anlatmak yerine, hikayeyi bizzat taşıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bodrum'da 'I Was Here' Sanat Sergisi Açıldı - Son Dakika

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