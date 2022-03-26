Bodrum'da Neyzen Tevfik anma konseri düzenlendi - Son Dakika
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Bodrum'da Neyzen Tevfik anma konseri düzenlendi

26.03.2022 14:56
Bodrum'da Neyzen Tevfik anma konseri düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Neyzen Tevfik anma konseri düzenlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Neyzen Tevfik anma konseri düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlediği etkinliğin sanat yönetmenliğini dünyaca ünlü Arp Sanatçısı Şirin Pancaroğlu yaptı.

Neyzen Tevfik Müzik Topluluğunca gerçekleştirilen konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Konserde Neyzen Şükrü Fırat, Rebabi Mehmet Refik Kaya, Udi Bülent Okan, Kanuni Savaş Özkök ve Tabla Sanatçısı Gürkan Özkan sahne aldı.

Konserde seslendirilen eserler beğeni topladı.

Bodrum'da Neyzen Tevfik anma konseri düzenlendi
Bodrum'da Neyzen Tevfik anma konseri düzenlendi
Bodrum'da Neyzen Tevfik anma konseri düzenlendi

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Şirin Pancaroğlu, Neyzen Tevfik, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bodrum'da Neyzen Tevfik anma konseri düzenlendi - Son Dakika


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