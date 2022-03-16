Bursa'da Aliya İzzetbegoviç anısına makale yarışması - Son Dakika
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Bursa'da Aliya İzzetbegoviç anısına makale yarışması

16.03.2022 22:33
Bursa'da Aliya İzzetbegoviç anısına makale yarışması

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç anısına makale yarışması düzenledi.

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç anısına makale yarışması düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'e bağımsızlık yolunda önderlik eden ve felsefi kişiliği dolayısıyla "Bilge Kral" olarak anılan Aliya İzzetbegoviç adına makale yarışması yapılacak.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek yarışmanın tanıtım toplantısı, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde yapıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, toplantıda yaptığı konuşmada, Osmangazi Belediyesi olarak edebiyat alanında gerçekleştirdikleri etkinliklere, bugün bir yenisini daha eklediklerini ifade etti.

Dündar, 1992 yılında Avrupa'nın göbeğinde Müslümanların zulüm gördüğünü ve soykırıma uğradığını hatırlatarak "Aliya İzzetbegoviç, yaşanan zulmü ve soykırımı tüm dünyaya anlattı. Bizler Aliya İzzetbegoviç'in mücadelesini, bilge kişiliğini ve düşüncesini her zaman hatırlamalıyız. Bosna Hersek Savaşı'nda yaşananları unutturmamalı ve gelecek nesillere anlatmalıyız. Osmangazi Belediyesi olarak Bilge Kral'ın hayatının ve mücadelesinin hatırlanması adına bu yarışmayı düzenliyoruz. Onun söylemek istedikleri hatırlansın ki bugünkü dünyaya Bilge Kral'ın haklılığını gösterelim." diye konuştu.

Türkiye çapında düzenlenen Aliya İzzetbegoviç Makale Yarışması ile Bilge Kral'ın mücadelesini ve bilgeliğini gündeme getirdiklerini dile getiren Dündar, o dönemde yaşananlarla bugünleri kıyaslayabilmek için İzzetbegoviç'in hayatının ve ortaya koyduğu mücadelenin okunması gerektiğini vurguladı.

Yarışmanın detayları hakkında da bilgiler veren Dündar, şunları kaydetti:

"Yarışmaya katılmak isteyenlerin 8 Ağustos mesai bitimine kadar eserlerini belediyemize teslim etmeleri gerekiyor. Yarışmamızın katılım koşullarını belediyemizin internet sitesinden ilan ediyoruz. Jürimizin değerlendirmeleriyle dereceye giren eserleri ekim ayında düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla açıklayacağız. Sonraki bir tarihte de ödül törenimizi gerçekleştireceğiz. Ayrıca jürimizin yayımlanmaya uygun bulduğu eserleri de kitaplaştıracak ve kütüphanemize kazandıracağız. Yarışmada dereceye girenlerden birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin 500 lira, üçüncüye 5 bin lira, mansiyon kazanan üç yarışmacıya ise 3 bin lira ödül verilecektir. Yarışmaya katılacaklara başarılar diliyorum."

Basın toplantısına, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekci, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Asım Yediyıldız ile yarışmanın jüri üyelerinden İhsan Deniz de katıldı.

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Osmangazi Belediyesi, Aliya İzzetbegoviç, Osmangazi, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da Aliya İzzetbegoviç anısına makale yarışması - Son Dakika


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