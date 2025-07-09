Bursa'da orman sansarı fotokapanla görüntülendi.
Yaban hayatını izlemek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.
Bölgede kayıt alan fotokapan, bir orman sansarını görüntüledi.
Kayıtlarda orman sansarının kameranın görüş alanındaki doğal hareketleri yer alıyor.
Son Dakika › Kültür Sanat › Bursa'da Orman Sansarı Görüntülendi - Son Dakika
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