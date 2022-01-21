Bursa Devlet Tiyatrosu "Keşanlı Ali Destanı"nı İstanbul'da sahneleyecek - Son Dakika

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), Türk tiyatro tarihinin meşhur eserlerinden "Keşanlı Ali Destanı" oyununu, İstanbul'da seyirciyle buluşturacak.

BDT'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de epik tiyatronun öncüsü sayılan, usta kalem Haldun Taner'in ölümsüz eseri, 25-26-27 Ocak, saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Müzikalini Yalçın Tura, yönetmenliğini Bora Özkula'nın yaptığı tiyatronun başlıca rollerinde, Halil Balkanlar, Arzu Tan Bayraktutan ve Levent Uzunbilek yer alıyor.

Koreografisi Deniz Çığ, ışık tasarımı Ali Karaman, dekor tasarımı Emre Satı, kostüm tasarımı Fatma Sarıkurt imzası taşıyan oyun, 34 kişilik oyuncu ve 6 kişilik orkestrayla sahneleniyor.

İlk kez sahnelendiği 1964 yılından bu yana değerini hiç kaybetmeyen Keşanlı Ali Destanı'nda sevdiği kızın dayısını öldürdüğü iddiasıyla hapse girip "kahraman" olan Ali'nin hikayesi anlatılıyor.