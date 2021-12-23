Çanakkale'de 748. Şeb-i Arus töreni düzenlenecek - Son Dakika

Çanakkale'de "Dünyanın Ortak Dili Hz. Mevlana" temasıyla 748. Şeb-i Arus töreni düzenlenecek.

Mevlana Öğretisini ve Gelibolu Mevlevihanesini Tanıtma ve Yaşatma Derneği düzenlenecek etkinlik kapsamında, "10. Uluslararası Balkan Coğrafyası Çanakkale'de Buluşuyor" etkinliği de gerçekleştirilecek.

Bosna Hersek, Kosova, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Karadağ ve Makedonya'dan gelecek konukların da katılacağı program TRT'den canlı olarak yayınlanacak.

Etkinlik 26 Aralık Pazar günü saat 20.00'da, dünyanın en büyük mevlevihanesi olan Gelibolu Mevlevihanesi'nde yapılacak.