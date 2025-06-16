Çanakkale Savaşları'nda Yazılan 'Şehidlersırtı Destanı' Şiddeti Yansıtıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çanakkale Savaşları'nda Yazılan 'Şehidlersırtı Destanı' Şiddeti Yansıtıyor

16.06.2025 12:41
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1) ASKERİN YAZDIĞI DESTAN, ÇANAKKALE SAVAŞLARI'NIN ŞİDDETİNİ YANSITIYORÇANAKKALE'de Zığındere Muharebeleri'ne 1'inci Piyade Tümeni, 124'üncü Piyade Alayı, 3'üncü Tabur, 12'nci Bölük'te katılan Er Mustafaoğlu Ömer tarafından yazılan 'Şehidlersırtı Destanı' savaşın şiddetini yansıtıyor.

1) ASKERİN YAZDIĞI DESTAN, ÇANAKKALE SAVAŞLARI'NIN ŞİDDETİNİ YANSITIYOR

ÇANAKKALE'de Zığındere Muharebeleri'ne 1'inci Piyade Tümeni, 124'üncü Piyade Alayı, 3'üncü Tabur, 12'nci Bölük'te katılan Er Mustafaoğlu Ömer tarafından yazılan 'Şehidlersırtı Destanı' savaşın şiddetini yansıtıyor. Askeri Tarih Uzmanı İslam Özdemir, "Şehidlersırtı Destanı, içerisinde Zığındere Muharebeleri'nde Türk askerinin göstermiş olduğu cesareti, fedakarlığı, kahramanlığı, karşılaşılan zorlukları, Zığındere Muharebeleri'ndeki o şiddetli çatışma sahnelerini bizlere anlatması açısından önemlidir" dedi.

Çanakkale Savaşları'nın üzerinden 110 yıl geçmesine rağmen savaşın detayları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Zığındere Muharebeleri'ne, 1'inci Piyade Tümeni, 124'üncü Piyade Alayı, 3'üncü Tabur, 12'nci Bölük'te katılan askerlerden Er Mustafaoğlu Ömer tarafından yazılan 'Şehidlersırtı Destanı' savaşın şiddetini yansıtıyor. Destanda yer alan "Zabitler, vuruldu asker vuruldu. Orası şehitle yaralı doldu. Ortalık ağardı gün güneş oldu. O vakit anladık dökülen kanı" bölümüne dikkati çeken ve Zığındere Muharebeleri'nin çok şiddetli geçtiğini hatırlatan Askeri Tarih Uzmanı İslam Özdemir, "Şehidlersırtı Destanı, içerisinde Zığındere Muharebeleri'nde Türk askerinin gösterdiği cesareti, fedakarlığı, kahramanlığı, burada karşılaşılan zorlukları, Zığındere Muharebeleri'ndeki o şiddetli çatışma sahnelerini bizlere anlatması açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.

'TEK ÖRNEK OLMASI AYRICALIKLI BİR YERE SAHİP'

Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çanakkale Muharebeleri'ne harp edebiyatımızın en önemli örneklerinden biri olarak kabul edilen bu destan Zığındere Muharebeleri'ne, 1'inci Piyade Tümeni, 124'üncü Piyade Alayı, 3'üncü Tabur, 12'nci Bölük'te katılan ve Mehmetçiklerden biri olan Er Mustafaoğlu Ömer'e aittir. 'Şehitlersırtı Destanı' adı verilen bu destan 11'li hece ölçüsüyle yazılan 65 kıtadan meydana gelmektedir. Şehidlersırtı Destanı, 1'inci Piyade Tümeni'nin Zığındere Muharebeleri'ndeki muharebe safahatını mazlum olarak anlatması ve bu yönüyle de Çanakkale Muharebeleri'ne katılan Türk birlikleri özelinde tek örnek olması ayrıcalıklı bir yere sahiptir."

'ŞEHİTLERSIRTI OLARAK İSİMLENDİRDİĞİNİ ORTAYA KOYMASI AÇISINDAN DA ÖNEMLİDİR'

Şehidlersırtı Destanı'nda Başkumandan Vekili Enver Paşa, Şehzade Şerafettin ve 1'inci Piyade Tümeni Komutanı Yarbay Cafer Tayyar Bey gibi pek çok önemli ismin yer aldığını vurgulayan Özdemir, "Şehidlersırtı Destanı'nın, 1'inci Piyade Tümeni'nin İstanbul'dan cepheye intikal süreci başta olmak üzere 2 Temmuz 1915'teki Üçler taarruzu, 1'inci Piyade Tümeni'nin tahkimat faaliyetleri, 7 Ocak 1916'daki Türk taarruzu, Enver Paşa ile Şehzade Şerafettin'in cepheyi ziyaretleri gibi önemli konuları anlatıyor. Şehitlersırtı Destanı, Zığındere Muharebeleri'nin kanlı ve şiddetli çarpışmalarına şahit olan bu yerin muharebeler döneminde 'Şehitlersırtı' olarak isimlendirdiğini ortaya koyması açısından da önemlidir. Cümleleriyle de bağlı bulunduğu kıtanın Zığındere Muharebeleri'ndeki kahramanlığının unutulmaması için Şehidlersırtı Destanı'nı yazdığını bize ifade etmektedir" dedi.

Destan yer alan bazı ifadeler ise şöyle:

"Trandafil cenub-ı garbına geldik/ Dört yandan dehşetli ateşler yedik/Ya Rabbi bu nedir ne haldir dedik/ Diledik istedik avn'-ı Yezdanı

Hücum var denince süngü takıldı/ Allah Allah diyerek herkes atıldı/ Düşmandan yüzlerce mehtap yakıldı/ Gündüze benzetti kara zindanı

Taburun mevcudu bine garibti/ Bu mevcud üç yüze tenezzül itti/ O müthiş ateşler eritti gitti/ Bir anda yüzlerce cengaveranı geçildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale Savaşları'nda Yazılan 'Şehidlersırtı Destanı' Şiddeti Yansıtıyor - Son Dakika

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