Çanakkale Yılbaşı Tasarım Pazarı Açıldı

Kültür Sanat

Çanakkale'deki yerel sanatçı ve tasarımcıların eserlerinin yer aldığı Yılbaşı Tasarım Pazarı, ziyaretçilerini ağırlıyor.

Çanakkale Sanat Köyü Oluşturma ve Yaşatma Derneği, Çanakkale Kültür ve Sanat Derneği ile Sınırlı Sorumlu Sanatçı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifince Çanakkale Belediyesi'nin desteğiyle İskele Meydanı'nda Yılbaşı Tasarım Pazarı açıldı.

Yerel sanatçı ve tasarımcıların el emeği ürünlerinin yer aldığı pazarda, yılbaşı konseptli çikolatalar, seramik fincan ve kupalar, ahşap oyma heykeller ve takılar yer alıyor.

Sevdiklerine yeni yılda tasarım ürün hediye etmek isteyenler, stantları tek tek gezerek inceliyor.