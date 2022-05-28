Çay sepetleri süs eşyası oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Çay sepetleri süs eşyası oldu

28.05.2022 10:19

Çay sepetleri süs eşyası oldu İlginin azalması ve artık yeni ustaların yetişmemesiyle unutulmaya yüz tutan çay sepetleri yeni yapılan çay çarşısında yerini aldı.

Çay sepetleri süs eşyası oldu

RİZE - İlginin azalması ve artık yeni ustaların yetişmemesiyle unutulmaya yüz tutan çay sepetleri yeni yapılan çay çarşısında yerini aldı.

Çay, meyve ve sebze taşımada hatta bütün bunların yetişmesine yardımcı olan gübre taşımada bile kullanılan çay sepetleri unutulmaya yüz tutunca sektöre de artık eskisi gibi fazla ilgi duyulmuyor. Modern yaşama ayak uydurmak isteyen gençler sepet örme işini tercih etmiyor. Sepetcilik mesleğini yapan Selçuk Günaydın, 29 metrelik dev çay bardağının bulunduğu çay çarşısında 72 yıldır babadan oğula geçen mesleğini sürdürmeye devam ediyor.

1950 yılından bu yana yaptıkları mesleği devam ettirdiğini söyleyen Selçuk Günaydın, "Turistler en çok sepetleri, kaşıkları hediyelik eşyaları beğeniyorlar. Burada gördükleri yöresel malzemelerin hepsinin beğeniyorlar. Biz 1950'den beri bu işi yapıyoruz. Dedemden başlayıp babamdan bana kadar geldi. Önceden her aile bir sepet yapardı. Şu anda bizde yapıyoruz ama talep çok olduğundan dolayı yetiştiremiyoruz. Bütün köylerdeki amcalar yapıyorlar. Biz de onlardan alıyoruz ve turistlere halka satıyoruz" dedi.

"Bu işin geleceği yok bu meslek tükenmek üzere"

El emeği sepetçiliğin geleceği olmadığından dolayı tükendiğini ifade eden Günaydın, "Gençlerde bu işi heves edip yapan yok ama halk kursları açılıyor. Orada da kadınlar saz olanlarını yapıyorlar ama fındıktan olan el örmelerini yapamıyorlar. O yüzdende tek dük ustalarımız kaldı. O ustalarımızla beraber idare ediyoruz. Bu işin geleceği yok bu meslek tükenmek üzere. Bu sepetciliğin talebi çok tabi ki öğrenmeleri lazım. Bizim de yapmamız gerekiyor. Saatte 2-3 tane sepet yapabiliriz. Bunu da katma değer olarak Rize'mize katkı sağlar" şeklinde konuştu.

"Sepet örgüsünü çantaya döktük"

Sepet örgüsünden çanta yapımını Rize'de bir ilki yaptıklarını söyleyen Günaydın, "Her buraya gelen bir sepet almak istiyor. Rize'ye geldiklerinde ne alacaklarını düşündüklerinde çay ve sepet alıyorlar. Çok da talep oluyor. Daha önceden bu sepetler çay toplanırken kullanılıyordu. Meyve toplanırken kullanılıyordu. Şuanda zaten seperleri minyatür hale getirdik. Herkes alıp evinin köşesine koyabilsin diye. Değişik amaçlarla şuanda kullanılıyorlar. Sepet örgüsüyle çanta yapmaya başladık. Bu çantalardan da çok talep alıyoruz. Bunlarda hasırdan olduğundan dolayı onlarla da bir çalışma yaptık. Bu çalışma Rize'de yoktu bu işi biz başlattık. Sepet örgüsünü çantaya döktük" diye konuştu.

Çay sepetleri süs eşyası oldu
Çay sepetleri süs eşyası oldu
Çay sepetleri süs eşyası oldu
Çay sepetleri süs eşyası oldu

YORUMLAR
500
İSTANBUL'DAKİ RİZELİLER BALONLA UZAYA RİZE ÇAYI GÖNDERDİ İSTANBUL'DAKİ RİZELİLER BALONLA UZAYA RİZE ÇAYI GÖNDERDİ
Kaynak: İHA

Selçuk Günaydın, Rize, Çay, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çay sepetleri süs eşyası oldu - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
00:14 Zelenski'den "gıda krizi" uyarısı: Temmuz ayında felaketin büyüklüğü anlaşılacak
23:49 Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 10:37:36. #1.11#
SON DAKİKA: Çay sepetleri süs eşyası oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement