Çay sepetleri süs eşyası oldu

RİZE - İlginin azalması ve artık yeni ustaların yetişmemesiyle unutulmaya yüz tutan çay sepetleri yeni yapılan çay çarşısında yerini aldı.

Çay, meyve ve sebze taşımada hatta bütün bunların yetişmesine yardımcı olan gübre taşımada bile kullanılan çay sepetleri unutulmaya yüz tutunca sektöre de artık eskisi gibi fazla ilgi duyulmuyor. Modern yaşama ayak uydurmak isteyen gençler sepet örme işini tercih etmiyor. Sepetcilik mesleğini yapan Selçuk Günaydın, 29 metrelik dev çay bardağının bulunduğu çay çarşısında 72 yıldır babadan oğula geçen mesleğini sürdürmeye devam ediyor.

1950 yılından bu yana yaptıkları mesleği devam ettirdiğini söyleyen Selçuk Günaydın, "Turistler en çok sepetleri, kaşıkları hediyelik eşyaları beğeniyorlar. Burada gördükleri yöresel malzemelerin hepsinin beğeniyorlar. Biz 1950'den beri bu işi yapıyoruz. Dedemden başlayıp babamdan bana kadar geldi. Önceden her aile bir sepet yapardı. Şu anda bizde yapıyoruz ama talep çok olduğundan dolayı yetiştiremiyoruz. Bütün köylerdeki amcalar yapıyorlar. Biz de onlardan alıyoruz ve turistlere halka satıyoruz" dedi.

"Bu işin geleceği yok bu meslek tükenmek üzere"

El emeği sepetçiliğin geleceği olmadığından dolayı tükendiğini ifade eden Günaydın, "Gençlerde bu işi heves edip yapan yok ama halk kursları açılıyor. Orada da kadınlar saz olanlarını yapıyorlar ama fındıktan olan el örmelerini yapamıyorlar. O yüzdende tek dük ustalarımız kaldı. O ustalarımızla beraber idare ediyoruz. Bu işin geleceği yok bu meslek tükenmek üzere. Bu sepetciliğin talebi çok tabi ki öğrenmeleri lazım. Bizim de yapmamız gerekiyor. Saatte 2-3 tane sepet yapabiliriz. Bunu da katma değer olarak Rize'mize katkı sağlar" şeklinde konuştu.

"Sepet örgüsünü çantaya döktük"

Sepet örgüsünden çanta yapımını Rize'de bir ilki yaptıklarını söyleyen Günaydın, "Her buraya gelen bir sepet almak istiyor. Rize'ye geldiklerinde ne alacaklarını düşündüklerinde çay ve sepet alıyorlar. Çok da talep oluyor. Daha önceden bu sepetler çay toplanırken kullanılıyordu. Meyve toplanırken kullanılıyordu. Şuanda zaten seperleri minyatür hale getirdik. Herkes alıp evinin köşesine koyabilsin diye. Değişik amaçlarla şuanda kullanılıyorlar. Sepet örgüsüyle çanta yapmaya başladık. Bu çantalardan da çok talep alıyoruz. Bunlarda hasırdan olduğundan dolayı onlarla da bir çalışma yaptık. Bu çalışma Rize'de yoktu bu işi biz başlattık. Sepet örgüsünü çantaya döktük" diye konuştu.