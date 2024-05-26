Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Likos, mezun oldukları lisede tecrübelerini paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Likos, mezun oldukları lisede tecrübelerini paylaştı

Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Likos, mezun oldukları lisede tecrübelerini paylaştı

Oyuncu Cengiz Bozkurt ve opera sanatçısı Hüseyin Likos, Sakarya'nın Karasu ilçesinde mezun oldukları lisede tecrübelerini mezun ve öğrencilerle paylaştı. Karasu Lisesinin 1954-2023 mezunlarına yönelik programına katılan Likos ve Bozkurt, öğrencilere ve mezunlara kariyerlerine giden süreci anlattı, soruları yanıtladı. Mezun ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 1000 kişinin katıldığı geleneksel pilav günü etkinliğine de iştirak eden Likos ve Bozkurt, öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

26.05.2024 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyuncu Cengiz Bozkurt ve opera sanatçısı Hüseyin Likos, Sakarya'nın Karasu ilçesinde mezun oldukları lisede tecrübelerini mezun ve öğrencilerle paylaştı.

Karasu Lisesinin 1954-2023 mezunlarına yönelik programına katılan Likos ve Bozkurt, öğrencilere ve mezunlara kariyerlerine giden süreci anlattı, soruları yanıtladı.

Oyuncu Bozkurt, programın ardından gazetecilere, eski sınıf arkadaşlarını ve öğretmenlerini görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Ve gözleri ışıl ışıl olan Karasu Lisesinin şimdiki öğrencileriyle olmaktan gerçekten büyük mutluluk duydum. Bu sıralardan çıktığım için de ayrıca gurur duyuyorum." dedi.

Devlet Opera ve Bale sanatçısı Likos ise yıllar sonra aynı topraklarda ve aynı heyecanla arkadaşlarıyla buluştuğunu anlatarak, "Bütün arkadaşlarımız burada. İsimler hafızalardan gitmiş ama yeniden birbirimizi görmek bizi çok mutlu etti. Gençlerle olmak, birikimlerimizden bir nebze olsa da onlara bir şeyler anlatmak çok heyecanlandırdı bizi. Çok keyifli bir gündü. Organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Mezun ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 1000 kişinin katıldığı geleneksel pilav günü etkinliğine de iştirak eden Likos ve Bozkurt, öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Cengiz Bozkurt, Sakarya, Bozkurt, Karasu, Sanat, Eğitim, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Likos, mezun oldukları lisede tecrübelerini paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:01 Filenin Sultanları THY’ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi
15:41 Hamas, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv’i füzelerle vurdu Hamas, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv'i füzelerle vurdu
15:15 Özgür Özel’den Erdoğan ve Bahçeli’ye 15 maddeli emekli çağrısı Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye 15 maddeli emekli çağrısı
15:01 Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak AK Parti’den açıklama var Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak? AK Parti'den açıklama var
12:36 Konutta yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev Konutta yeni dönem başlıyor! Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev
16:18 Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman’da yapıldı Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman'da yapıldı
15:47 Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho’yu bitirdi bile Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho'yu bitirdi bile
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’yi na zaman ziyaret edecek AK Partili isim canlı yayında tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi na zaman ziyaret edecek? AK Partili isim canlı yayında tarih verdi
14:40 Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor Süper Lig’de kader gecesi Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor! Süper Lig'de kader gecesi
14:05 G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu
13:46 Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar! Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti
13:15 Trump’tan kripto para devrimi: ABD bu alanda öncü olmalı Trump'tan kripto para devrimi: ABD bu alanda öncü olmalı
12:52 Güldür Güldür’ün Bilal’i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
12:24 Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi
11:43 Hatay’da kumsalda kadın cesedi bulundu Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 17:13:15. #1.13#
SON DAKİKA: Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Likos, mezun oldukları lisede tecrübelerini paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement