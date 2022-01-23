Çıldır Gölü'nde "Buz Festivali" öncesi buz kalınlığı ölçüldü - Son Dakika

Doğu Anadolu'da kış turizminin önemli merkezlerinden Çıldır Gölü'nde, bu yıl 7'ncisi düzenlenecek "Altın At Kristal Buz Festivali" öncesi hazırlıklar sürüyor.

Ardahan ve Kars arasında yer alan, soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü, 7. kez festivale ev sahipliği yapacak.

Ardahan Valiliği, Çıldır Kaymakamlığı, Çıldır Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun katkılarıyla 12 Şubat'ta düzenlenecek festivalde, kayaklı koşu, atlı kızak, atlı cirit, atlı okçuluk, rahvan ve dörtnala at yarışları gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Her yıl yüzeyinin buzla kaplanmasıyla yerli ve yabancı turistlerin atlı gezinti yaptığı, Eskimo usulü balıkçılığın yapıldığı gölde, festival sırasında olumsuzluğun yaşanmaması için buzun kalınlığı ölçüldü.

Çıldır Gölü'nün Ardahan tarafındaki tesisler mevkisine gelen Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, üzerindeki karları temizledikleri buz kütlesini motorlu testere yardımıyla kesti.

Uzun uğraşlar sonucu belli bölgelerde kesilen buzun kalınlığı, ekiplerce ölçülerek kayıt altına alındı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AA muhabirine, etkinlikler için hazırlıklara devam ettiklerini söyledi.

Etkinliklerin renkli geçmesini ve amacına uygun icra edilmesini istediklerini dile getiren Öner, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın can güvenliği temin etmeye yönelik hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Yeni tip koronavirüs kurallarını unutmadan bir takım tedbirlerle festivali gerçekleştirmiş olacağız. Etkinliğin icrası öncesinde bir kaza ile karşılaşılmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AFAD İl Müdürlüğümüz buz kalınlığını ölçüyor. Geçmiş deneyim ve tecrübelerden de istifade etmek suretiyle buz kalınlığının ölçümleri yapılıyor. Buz kalınlığının uygun olan seviyeye ulaşmasıyla faaliyetlerimizi icra edeceğiz."

Öner, farklı bir deneyim yaşamak isteyenleri Çıldır Gölü'ne beklediklerini aktardı.