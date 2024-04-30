Cilo Dağı'nın eteklerinde yöresel elbiselerle erbane gösterisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Cilo Dağı'nın eteklerinde yöresel elbiselerle erbane gösterisi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yeşille karlı dağların buluştuğu noktada yöresel elbiselerle düzenlenen erbane gösterisi büyük beğeni topladı. Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Erbane Kursu Öğreticisi Muğdat Çoğaç, Cilo Dağı'nın eteklerinde sarı çiçeklerle bürünen ova içinde erbane gösterisi yaparak doğanın güzelliklerine dikkat çektiklerini belirtti.

30.04.2024 00:34  Güncelleme: 00:51
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Cilo Dağı'nın eteklerinde yöresel elbiselerle erbane gösterisi

Yeşilin karlı dağlarla buluştuğu noktada dinleyenleri mest eden güzellik

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yeşille karlı dağların buluştuğu noktada yöresel elbiselerle düzenlenen erbane gösterisi büyük beğeni topladı.

Yüksekova'da havaların ısınmaya başlamasıyla ova da çiçeklendi. Cilo Dağı'nın karlı zirveleri ile bütünleşen sarı çiçeklerin arasında yöresel elbiselerle yapılan gösteri büyük beğeni topladı. Doğanın güzelliklerine dikkat çekmek için bölgede müzik ziyareti verdiklerini ifade eden Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Erbane Kursu Öğreticisi Muğdat Çoğaç, yöresel elbiseler giyen grubuyla beraber Cilo Dağı'nın eteklerinde erbane ziyafeti verdiklerini söyledi. 4 bin rakımlı Cilo Dağı'nın üst kısımlarındaki kar manzarası ile hemen eteklerinde sarı çiçeklerle bürünen ovasının içinde erbane gösterisi yaptıklarını kaydeden Çoğaç, "Kültürümüzü, örf ve adetlerimizi kurduğum grupla Cilo'nun eteklerinde müzik ziyafeti vererek yaşatıyoruz. Şu an 2 mevsimin yaşandığı ortadayız. Muazzam bir güzellik var. Böyle bir etkinliğe öğrencilerimle ev sahipliği yaptık. Bu görüntüleri kolay kolay başka yerde bulamazsınız. Bizde doğanın güzelliklerine bu şekilde dikkat çektik" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Cilo Dağı'nın eteklerinde yöresel elbiselerle erbane gösterisi - Son Dakika

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