'Çocuk Oyunları Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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'Çocuk Oyunları Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu

16.05.2022 14:11

'Çocuk Oyunları Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çocuk Oyunları şenliğinde protokol üyeleri çocukluklarını yaşayarak çember çevirdi, topaç oynadı.

'Çocuk Oyunları Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çocuk Oyunları şenliğinde protokol üyeleri çocukluklarını yaşayarak çember çevirdi, topaç oynadı.

MUĞLA - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Muğla Göç İdaresi işbirliğinde Üniversite kampüs alanında ilki düzenlenen 'Çocuk Oyunları Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu.

Menteşe'deki özel eğitim kurumlarında eğitim gören çocuklar ile Üniversite öğrenci topluluklarının da destek verdiği Eğitim Bilim Enstitüsü'nün katkıları ile düzenlenen çocuk şenliğinde özel eğitim kurumlarında eğitim gören çocuklar müzik eşliğinde hünerlerini sergiledi.

Şenlik çerçevesinde unutulmaya yüz tutmuş otantik oyunlar oynandı. Çember çevirme, topaç atma, ip atlama gibi geleneksel çocuk oyunları hem yetişkinler, hem de çocuklar tarafından oynandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, "Daha yaşanılabilir bir dünyayı inşa edecek, başarılı yenilikçi, sevgi ve saygı değerleri ile donanmış bir nesil için düzenlenen bir programdayız. Yaşamımızı iyilikten, saflıktan ve vicdandan yana güzelleştiren çocuklarımız geleceğimize bu yönde dönüştürebilmek için muhatabımız olan yegane değerlerdir" dedi.

'Çocuk Oyunları Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu
'Çocuk Oyunları Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu
'Çocuk Oyunları Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu
'Çocuk Oyunları Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, oyunlar, Muğla, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Çocuk Oyunları Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika


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