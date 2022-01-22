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"Cumartesi saatçisi"nin ustasına vefası - Son Dakika

"Cumartesi saatçisi"nin ustasına vefası

22.01.2022 11:07

Düzce'de yarım asırdır saat tamirciliği yapan 67 yaşındaki Burhan Baş, 10 yıl önce vefat eden ustasından devraldığı Gölyaka ilçesindeki dükkanını sadece cumartesi günleri açarak ustasının hatırasını canlı tutmaya çalışıyor.

Düzce'de yarım asırdır saat tamirciliği yapan 67 yaşındaki Burhan Baş, 10 yıl önce vefat eden ustasından devraldığı Gölyaka ilçesindeki dükkanını sadece cumartesi günleri açarak ustasının hatırasını canlı tutmaya çalışıyor.

Baş, gençlik yıllarında Gölyaka ilçesinde çırak olarak başladığı saat tamirciliğini, yarım asırdır Düzce kent merkezinde 35 metrekarelik dükkanında sürdürüyor.

Baş'ın yıllar önce yanında işi öğrendiği ustası, rahatsızlığı nedeniyle kendisinden haftada bir gün de olsa dükkanı açık tutmasını istedi.

Ustasının bu isteğini her cumartesi ilçeye gelip dükkanı açarak yerine getiren Baş, bir süre sonra dükkanı devraldı.

Baş, yaklaşık 10 yıl önce hayatını kaybeden ustasının hatırasını yaşatmak için ilçedeki müşterilere cumartesi günleri hizmet vermeye devam ediyor.

İlçede "cumartesi saatçisi" olarak tanınan Baş, bu geleneği elinden geldiğince sürdürmek istiyor.

"İşini seversen peşinden başarı gelir"

Burhan Baş, AA muhabirine, çocuk yaşlarda bir şeyleri tamir etme merakının yakınları tarafından fark edilmesiyle saat tamircisinin yanında mesleğe adım attığını söyledi.

Baş, zamanla Gölyaka ilçesinde ustasının yanında işi öğrendikten sonra askere gittiğini, döndüğünde kent merkezinde kendi dükkanını açtığını anlatarak, "Ustam bana mesleği öğrenmem için bir yıl müddet verdi. Gece gündüz demeden tamiratı öğrendim. İşi öğrenene kadar sabah 7, gece 11 sürekli çalıştım. Mesleğimi elime aldım ve o gün bugündür çalışıyorum." diye konuştu.

Bir süre sonra rahatsızlanan ustasının kendisinden dükkanını haftada bir gün de olsa açık tutmasını istediğini dile getiren Baş, "Yılların verdiği yorgunluk ve ufak rahatsızlıklar oldu herhalde. Ustam bana 'Müşteriler dağılmasın, haftada bir gün sen gidip gelir misin?' dedi. 'Olur' dedim. Bu şekilde başladım ve yıllardır cumartesileri gelip açıyorum." ifadelerini kullandı.

Baş, 50 yıl önce başladığı mesleğini severek sürdürdüğünü belirterek, "İşini seversen peşinden başarı gelir. Büyüklerimiz bize hep böyle söylerdi." dedi.

Çırak bulamamaktan yakınan Baş, şunları kaydetti:

"Çırak alamıyoruz. Bizim zamanlarımızda 24'e yakın usta vardı. Çırak gelmediği gibi meslek de küçülmeye başladı. Elektronik saatler çıkınca piyasaya mekanik saatler azalmaya başladı. Biz mekanikten geliyoruz. Devamlı yenilik içerisinde olduğumuz için bizim de artık buna ayak uydurmamız gerekiyor. 50 yıldır öğrenmeye çalışıyorum. Bunun okulu yok, fabrikası da yok. Ustamın yanından ayrıldığım vakit kendimi hep geliştirmeye çalıştım."

Cumartesi saatçisi nin ustasına vefası
Cumartesi saatçisi nin ustasına vefası
Cumartesi saatçisi nin ustasına vefası

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Cumartesi, Gölyaka, gençlik, Düzce, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Cumartesi saatçisi'nin ustasına vefası - Son Dakika


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