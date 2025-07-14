Cumhurbaşkanlığı 'En Uzun Gece' Destanının İlk Temsilini Gerçekleştirecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Cumhurbaşkanlığı 'En Uzun Gece' Destanının İlk Temsilini Gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanlığı \'En Uzun Gece\' Destanının İlk Temsilini Gerçekleştirecek
14.07.2025 15:29
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CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından hazırlanan 'En Uzun Gece' destanının ilk temsili, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından hazırlanan 'En Uzun Gece' destanının ilk temsili, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz zaferini bir sanat başyapıtı ile ölümsüzleştirmek amacıyla gerçekleştirilen 'En Uzun Gece' destanının ilk temsili, 15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. 'En Uzun Gece', dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın FETÖ soruşturması sürecini ve bunu haber alıp yakalanacaklarını anlayan terör örgütü üyelerinin harekete geçmesi sonucunda, gece boyu can pahasına verilen vatan ve bağımsızlık mücadelesini anlatıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği sağlam duruş ve milli iradenin gücü sayesinde bir halk zaferine dönüşen tarihi gece, Ankara- İstanbul ekseninde, mücadelenin en çetin geçtiği Terörle Mücadele Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü fonunda sahneye taşınıyor.

Proje direktörlüğünü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin'in yaptığı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in danışmanlığında ve Prof. İbrahim Sarıtaş'ın koordinasyonunda gerçekleştirilen; yazar Gürkan Tanyaş tarafından kaleme alınan 'En Uzun Gece' destanının müzikleri Ali Otyam, Aytuğ Ülgen ve Selim Atakan'a ait. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cemi'i Can Deliorman'ın orkestrayı yönettiği, Bora Severcan tarafından sahneye koyulan ve yapımcılığını Volkan Severcan'ın üstlendiği eserde; Kültür ve Turizm Bakanlığı toplulukları sanat yönetmenliği Ömer Faruk Belviranlı'ya, koreografi Özgür Adam İnanç ve Serbülent Biçer'e, dekor kostüm tasarımı Özgür Usta'ya, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan'a ait.

YAKLAŞIK 500 KİŞİLİK BİR KADRO GÖREV YAPIYOR

Eserde başrolleri Umut Temizaş, Oktay Gürsoy, Ziya Kürküt, Kaan Kızıldere, Sefa Zengin, Burak Durmaz paylaşıyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Çukurova Devlet Senfoni Orkestraları ve Opera Bale Orkestrası sanatçılarından kurulu 72 kişilik karma orkestra, Devlet Sahne Sanatları Topluluğundan 145 kişi, Devlet Çoksesli Korosu'ndan 63 kişi, Maarif Korosu'ndan 35 kişi, Devlet Opera Balesi'nden 14 solist ve 14 tiyatro oyuncusu, Devlet Türk Halk Müziği ve Tarihi Türk Müziği Topluluklarından 13 kişi sahnede olmak üzere; sahne arkasındaki prodüksiyon, teknik, reji ve dekor kostüm ekipleriyle beraber projede yaklaşık 500 kişilik bir kadro görev yapıyor.

15 TEMMUZ ZAFERİ, SAHNEDE YENİDEN CANLANIYOR

'En Uzun Gece' destanı için Mehmet Akif Ersoy'dan 'Birlik', 'Cenk Marşı', 'Yeis', 'Şehitler Abidesi', Bahtiyar Vahapzade'den 'Allah', Sezai Karakoç'tan 'Sürgün Ülkelerden Başkentler Başkentine', Nurullah Genç'ten 'Uyan Artık Yiğidim', Abdurrahim Karakoç'tan 'Aydınlık' ve 'Tut Ellerimden', Attila İlhan'dan 'Ben Sana Mecburum' şiirleri bestelendi, orkestra düzenlemeleri yapıldı ve bu muazzam dizelerle 15 Temmuz zaferi sahnede büyük bir coşkuyla yeniden canlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı topluluklarıyla, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın katkılarıyla gerçekleştirilen 'En Uzun Gece' destanı, tarihin dönüm noktası olan 15 Temmuz'un birlik, beraberlik ve kahramanlık duygularını, şiirsel bir metin ve destansı müzikleriyle gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Cumhurbaşkanlığı 'En Uzun Gece' Destanının İlk Temsilini Gerçekleştirecek - Son Dakika

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