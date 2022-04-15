Depolardaki Kültepe eserleri müzelerde sergilenmek üzere hazırlanıyor - Son Dakika
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Depolardaki Kültepe eserleri müzelerde sergilenmek üzere hazırlanıyor

15.04.2022 16:10

Depolardaki Kültepe eserleri müzelerde sergilenmek üzere hazırlanıyor Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu: "Depolarda bekleyen, sergilenemeyen eserlerimiz hazır hale getirilecek" Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum ören...

Depolardaki Kültepe eserleri müzelerde sergilenmek üzere hazırlanıyor

Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu:

"Depolarda bekleyen, sergilenemeyen eserlerimiz hazır hale getirilecek"

KAYSERİ - Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum ören yeri kazılarında çıkarılan ve depolarda saklanan eserler, Avrupa Birliği Projesiyle Kayseri'deki müzelerde sergilenmek üzere hazırlanıyor.

Kayseri - Sivas karayolu üzerinde bulunan Kültepe-Kaniş-Karum ören yerinde kazı çalışmaları 75 yıldır devam ederken, çıkarılan belgelerle Anadolu tarihi aydınlatılmaya devam ediyor. Ülkemizin en önemli kazı alanlarından biri olan Kültepe - Kaniş - Karum ören yerinde 70 yılı geçen süredir devam eden kazılarda elde edilen eserler, müzelerde sergileniyor. Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve AB'nin desteğiyle hazırlanan, 'Kayseri Müzesi'ndeki Eski Kaniş Eserlerinin Restorasyonu ve Tanıtımı için Sürdürülebilir Türk-İtalyan ve Yunan Ortak Projesi' kapsamında, depolardaki tarihi eserlerin müzelerde sergilenmesi amacıyla çalışmalara başladıklarını söyledi. Proje sonunda 350'ye yakın eserin sergilenmek için hazır olacağını kaydeden Prof. Dr. Kulakoğlu; "75 yıldır sürdürülen Kültepe kazılarında bulunan eserlerin büyük bir kısmı Ankara ve Kayseri'de bulunan müzelerde korunmakta ve bunların bir kısmı sergilenmektedir. Kayseri'de 2019 yılında açılışı yapılan Kayseri Arkeoloji Müzesi'nin de büyük bir çoğunluğu Kültepe eserleriyle doludur ve Kültepe eserlerinin büyük bir kısmı artık Kayseri'de sergilenmektedir. Fakat depolarda bekleyen birçok eserimiz var. Bunların bir kısmının son işlemleri yapılarak teşhire hazır hale getirilmesi gerekmektedir. 2021 yılında Avrupa Birliği'nden aldığımız proje ile artık Kültepe'nin Kayseri Müzesi depolarındaki eserlerini yavaş yavaş restore edilip onları yeni bir salonda sergilemeyi planlamıştık. Bu doğrultuda yapılan çalışmalarda 250'ye yakın eseri önümüzdeki ay sergiye hazır hale getireceğiz. Bu projeyle toplamda 350 civarında eserimiz hazır olacak. Böylelikle depolarda bekleyen, sergilenemeyen eserlerimiz hazır hale getirilecek. Kültür Bakanlığı izinleriyle Avrupa Birliği'nin destekleriyle hayata geçirmiş olacağız" dedi.

Depolardaki Kültepe eserleri müzelerde sergilenmek üzere hazırlanıyor
Depolardaki Kültepe eserleri müzelerde sergilenmek üzere hazırlanıyor
Depolardaki Kültepe eserleri müzelerde sergilenmek üzere hazırlanıyor

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Avrupa Birliği, Kayseri, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Depolardaki Kültepe eserleri müzelerde sergilenmek üzere hazırlanıyor - Son Dakika


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