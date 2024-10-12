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Ebru Sanatıyla Farklı Yorumlar

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'Farklı Olsan Ne Olur' sergisi, Jeroen Yasin Demoen'in eserleriyle Kadırga Sanat Galerisi'nde açıldı.

12.10.2024 18:45
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'Farklı Olsan Ne Olur' sergisi Kadırga Sanat Galerileri'nde sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL - Sanatçı Jeroen Yasin Demoen, 30 yıllık Türkiye deneyiminin ardından, 10 yıl önce tanıştığı ebru sanatında ürettiği eserlerini 'Farklı Olsan Ne Olur' sergisiyle Kadırga Sanat Galerilerinde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Sanatçı Jeroen Yasin Demoen, 30 yıllık Türkiye deneyiminin ardından, 10 yıl önce tanıştığı ebru sanatında ürettiği eserlerini 'Farklı Olsan Ne Olur' sergisiyle Fatih'te bulunan Kadırga Sanat Galerilerinde sanatseverlerin beğenisine sundu. Hazırlanan seçkide, sanatçının Japon suminagashi, Türk ebrusu, kaplangözü ebru örnekleri, ebru sanatından esinlendiği heykelleri ve 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasına atfen hazırladığı lösemili hücreler serisi bulunuyor. Kadırga Sanat Galerilerinde üç ay boyunca sergilenecek olan 'Farklı Olsan Ne olur' sergisi sanatseverlere ebru sanatının farklı yorumları ve teknikleriyle zenginleşmiş 240'ı aşkın eserden oluşan bir seçki sundu. Dimoen açılış töreninde eserleri ziyaretçilerine tek tek anlattı.

"Ebru yaparken iplik, saç kurutma makinesi ve diş fırçası gibi malzemeler de kullanıyorum"

Yaptığı konuşmada 30 yıldır Türkiye'de olduğunu ve 10 yıldır da ebru sanatı ile ilgilendiğini anlatan Dimoen, "10 sene önce ebru ile tanıştım sonra giderek çalışmalarımı farklılaştırmaya çalıştım, bir hikaye aramaya çalıştım. Geleneksel ebru sanatı da çok güzel ama ben yapım tekniği olarak da farklılık arıyorum. Ebru yaparken iplik, saç kurutma makinesi ve diş fırçası gibi malzemeler de kullanıyorum. Necmettin Hoca yıllar önce çiçek yapınca eleştirilmişti am farklı bir şey yapmasaydı belki de ebru sanatı bugün yok olmuştu. Herkes umarım daha da farklı çalışmalar yapar. Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

12 Ekim tarihinde ziyarete açılan sergi 12 Ocak tarihine kadar Kadırga Sanat Galeri'sinde sanatseverler ile buluşacak.

Kaynak: İHA

Türkiye, Son Dakika

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