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Ecdat yadigarı çeşmeler restore edilecek - Son Dakika

Ecdat yadigarı çeşmeler restore edilecek

10.01.2022 14:08

Ecdat yadigarı çeşmeler restore edilecekMANİSA Saruhanoğulları Beyliğine başkentlik yapan, Osmanlı'nın şehzadelerinin yetiştiği Manisa'nın merkezinde bulunan ecdat yadigarı 5 çeşme, Şehzadeler Belediyesi tarafından restore edilerek su medeniyetinin en güzel örneklerinin gelecek...

Ecdat yadigarı çeşmeler restore edilecek

MANİSA Saruhanoğulları Beyliğine başkentlik yapan, Osmanlı'nın şehzadelerinin yetiştiği Manisa'nın merkezinde bulunan ecdat yadigarı 5 çeşme, Şehzadeler Belediyesi tarafından restore edilerek su medeniyetinin en güzel örneklerinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak. Çeşmelerden biri ise bulunduğu yerden alınıp Şehzadelerpark içine yerleştirilecek.

Her metrekaresinden tarih fışkıran Manisa'nın merkez ilçelerinden Şehzadeler'deki tarihi 5 çeşme Şehzadeler Belediyesi tarafından restore edilecek. 1 yıl önce Koruma kurulan sunulan röleve ve restorasyon projelerinin onaylandığını duyuran Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, restorasyon çalışmalarına kısa süre içinde başlayacaklarını açıkladı.

Şehzadeler ilçe merkezindeki 5 tarihi çeşmenin restore edileceğini kaydeden Başkan Çelik, "İlçemizin muhtelif bölgelerindeki tarihi beş çeşmenin restorasyonunu gerçekleştirmek için çalışma başlatmıştık. Eski öğretmenevi bahçesinde yer alan Cavit Paşa Çeşmesi, Kuyumcular Çarşısı'nda yer alan ve kitabesinden 238 yıllık olduğu anlaşılan Polat Hacı Murat Ağa'nın oğlu Elhaç Mustafa Ağa Çeşmesi, Ulutepe Caddesi'nde yer alan Vak Vak Çeşmesi ve Yedi Kızlar Türbesi'nin kuzeydoğusunda kalan Anonim Çeşme için 1 yıldır koruma kuruluna sunduğumuz röleve, restorasyon projelerimiz onay aldı. Kısa süre sonra bu çeşmelerin restorasyonuna başlayacağız. Dere Mahallesi Hurşit Sokak ile Ulutepe Caddesi'nin kesiştiği köşede yer alan Anonim Çeşme içinse taşıma kararı verildi. Bu çeşmemizi de Şehzadelerpark'a taşıyacağız. Bunun için proje çalışmamız ise devam ediyor." dedi.

Öte yandan Yedi Kızlar türbesinin kuzeydoğusundaki anonim çeşme ile Şehzadelerpark'a taşınacak olan Dere Mahallesi Hurşit Sokak ile Ulutepe Caddesi'nin kesiştiği köşede yer alan ve büyük bir kısmı toprak altında kalan Anonim Çeşmenin etrafı kazılarak, zarar görmemesi için çevresi demir korkuluklarla çevrilirken çeşmelerin de brandalarla koruma altına alındığı görüldü.

Şehzadeler Belediyesi bugüne kadar kentteki Kurşunluhan, Adanalının Evi, Bedesten gibi tarihi yapıları restore ederek yeniden kullanıma açarken, Manisa Kalesi ve Fetih Mescidi için de restorasyon projelerini önümüzdeki aylarda hayata geçirecek.

Ecdat yadigarı çeşmeler restore edilecek
Ecdat yadigarı çeşmeler restore edilecek
Ecdat yadigarı çeşmeler restore edilecek

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Şehzadeler Belediyesi, Osmanlı, Manisa, Çeşme, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ecdat yadigarı çeşmeler restore edilecek - Son Dakika


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