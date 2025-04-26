Emine Erdoğan, \'Saklı Kalanlar\' Sergisi\'nin açılışını gerçekleştirdi

Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'ta saklı kalmış bir bohçadan çıkan 40 el yazması kitabın izlenime sunulduğu 'Saklı Kalanlar' sergisinin açılışını yaptı

Açılış öncesinde Asitane Vakfı Başkanı Hasibe Nurhayat Turan, Emine Erdoğan'a sergi hakkında bilgiler verdikten sonra günün anısına atık kağıtlardan yapılmış çiçek şeklinde broş hediye etti.

KURDELEYİ KESTİ

Serginin açılışını kurdele keserek yapan Emine Erdoğan'a; Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Asitane Vakfı Başkanı Turan, Asitane Vakfı Başkan Yardımcısı Nuriye Doğusan ile ressam, konservatör ve restoratör Şule Alabacak eşlik etti.

Emine Erdoğan, aile fotoğrafı çekilmesinin ardından sergiyi gezerek, tarihçi Murat Bardakçı'dan sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

Afşin Belediye Başkanı Kıraç, Emine Erdoğan'a günün anısına Yedi Uyurlar Mağarası'na ait bir fotoğrafı takdim etti.

SAKLI KALANLAR SERGİSİ

Sergide, 2020'de Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yıkılan bir kerpiç evin duvarı içinde bulunan, yaklaşık 100 yıl boyunca gizlenmiş 40 el yazması ve matbu eser yer alıyor.

Eserler, İstiklal Madalyalı Mehmet İmamoğlu'na ait olup, duvar arasına gizlenen kitaplar arasında mantık, fıkıh, siyer, sure tefsirleri, ibadet rehberleri, dini hikayeler, tecvit, Arapça dil bilgileri içeren nahiv kitaplar ve bir askerin not defteri bulunuyor.

Afşin Belediyesince koruma altına alınan eserler, İstanbul Asitane Konservasyon Restorasyon Merkezi'nde 2,5 yıl süren titiz bir çalışmayla onarıldı.

Bu projede yer alan 40'ıncı el yazması kitabın konservasyon sürecinde İstanbul Kağıt tarafından üretilen yerli ve el yapımı kağıtlar kullanılarak Türkiye'de bir ilke imza atıldı.