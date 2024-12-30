Mersin'in Erdemli ilçesinde 3. kez organize edilen "Ömer Seyfettin Kitap ve Edebiyat Günleri", 2-11 Ocak 2025'te gerçekleştirilecek.
Belediyenin açıklamasına göre, Erdemli Belediyesi Kongre Merkezi'nde yapılacak etkinliğe, 70 yayınevi katılacak.
Program kapsamında söyleşiler ile okur buluşmaları düzenlenecek.
Son Dakika › Kültür Sanat › Erdemli'de Kitap ve Edebiyat Günleri Başlıyor - Son Dakika
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