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Kültür Sanat

Erzincan'da Kelle Kültürü

Erzincan\'da Kelle Kültürü

Erzincan'da kışın talep gören kelle, taş fırında uzun süre pişirilerek sofralara sunuluyor.

25.12.2024 12:22
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Erzincan'da kış aylarında soğuk havaların etkisiyle özellikle talep gören kelle, taş fırınlarda uzun saatler pişirilerek sofralara ulaşıyor.

Munzur Dağları'nın yaylalarındaki küçükbaş hayvanlardan temin edilen kelleler, ustalar tarafından temizlendikten sonra taş fırınlarda yaklaşık 12-13 saat odun ateşinde pişiriliyor.

Fırından çıkarıldıktan sonra baltayla ikiye ayrılan kelleler, sabahın erken saatlerinden itibaren satışa sunuluyor. Bazı vatandaşlar fırında taze taze tüketirken, bazıları ise pakette alıp evde yemeği tercih ediyor.

Yüksek protein ve kalori içeriği sayesinde kelle, kış aylarında vücut direncini artıran ve gün boyu tokluk hissi veren şifalı besin kaynağı olarak Erzincanlıların ilgisini çekiyor.

"Kelle, bazı müşterilerimizin vazgeçilmezi"

Kentte 30 yıldır kellecilik yapan Abdurrahman Özkaya, AA muhabirine, kellenin özellikle kış aylarında Erzincan sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Kellelerin özellikle taş fırında odun ateşinde pişirildiğine dikkati çeken Özkaya, öğleden sonra 03.00 gibi hazırladıkları kelleleri fırına verdiklerini, gece 03.00 gibi de hazır olduğunu anlattı.

Sabaha karşı servisin başladığını dile getiren Özkaya, "Müşterimiz saat 08.30-09.00'a kadar devam ediyor. Erzincan'da asırlardır kelle yeme kültürü var. Kellemiz, kış aylarının vazgeçilmezi. Bunu fırında kısık ateşte yavaş yavaş pişiriyoruz. Özellikle kelle yemek için gelen özel müşterilerimiz var. Her gün gelen müşterilerimiz var. Kelle, bazı müşterilerimizin vazgeçilmezi." dedi.

Kellelerin yörenin küçükbaş hayvanlarından tedarik edildiğini aktaran Özkaya, şunları kaydetti:

"Kelleyi Erzincan'daki mezbahalardan günlük temin ediyoruz. Bu hayvanlar Erzincan'ın yaylalarında özel yetişiyor ve dağ kekiği yiyor. Burada da besisini tamamlıyor. Bunlar özellikle bölgemizin ve yöremizin kuzusu. Tadı ve lezzeti orada. Yaz aylarında ise gurbette bulunan Erzincanlı hemşehrilerimiz geldiklerinde mutlaka gelip bu kellenin tadına bakarlar."

"Kelle etinin 7 ayrı lezzeti vardır"

Müşterilerden Yılmaz Baş ise kelle yediği gün akşama kadar acıkmadığını vurguladı.

Kellenin özellikle kış günlerinin vazgeçilmezi olduğunu dile getiren Baş, "Kelle yediğim zaman kış boyunca grip nezle olmam. Kelle etinin 7 ayrı lezzeti vardır. Yanağı ayrı lezzet, dilini yiyorum ayrı tat alıyorum. Gözünü yiyorum ayrı, beynini yiyorum, ayrı tat alıyorum. Kelle yemeyi seviyorum. Sıcak sıcak yemek istediğim zaman bazen 07.00'de geliyorum. Geç kalıp 08.00'de geldiğim zaman bazen kelle bulamıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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