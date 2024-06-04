Erzurum'da 'İki Şehrin Hikayesi Erzurum-Tiflis' Projesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erzurum'da 'İki Şehrin Hikayesi Erzurum-Tiflis' Projesi

Erzurum\'da \'İki Şehrin Hikayesi Erzurum-Tiflis\' Projesi

Erzurum'da gerçekleştirilen 'İki Şehrin Hikayesi Erzurum-Tiflis' eTwinning projesi kapsamında Tiflisli öğrenci ve öğretmenlere kentin tarihi ve kültürel mekanları tanıtıldı.

04.06.2024 12:10
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Erzurum'da "İki Şehrin Hikayesi Erzurum-Tiflis" eTwinning projesi kapsamında misafir edilen Tiflisli öğrenci ve öğretmenlere, kentin tarihi ve kültürel mekanları tanıtıldı.

İbrahim Hakkı Fen Lisesi İngilizce öğretmeni Ayşe Kiraz ile proje ortağı Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi İngilizce öğretmeni Dönser Uzunget, Erzurum ile Tiflis arasında kültür köprüsü kurmak ve bu şehirlerin tarihi ile doğal güzelliklerini öğrenmek amacıyla "İki Şehrin Hikayesi" Erzurum Tiflis eTwinning projesini hayata geçirdi.

Mayıs ayında Tiflis'e giden proje öğretmenleri, öğrenciler ve Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu'una, projenin kurucu ortağı LEPL Tbilisi N207 Public School öğretmen ve öğrencilerince iki gün boyunca şehrin tarihi ve kültürel varlıkları gezdirilerek tanıtıldı.

Proje kapsamında Tiflis'ten, Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesine gelen öğretmen ve öğrencileri de İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazioğlu, eğitim camiasından yetkililer ve lise müdürü Ayhan Saraçoğlu karşıladı.

Öğretmenler Kiraz ve Uzunget'in ilk olarak Palandöken Dağı'nı gezdirdiği misafirlere, daha sonra Yakutiye Medresesi, Erzurum Kalesi ve Tepsi Minare, Çifte Minareli Medrese ve çevrede bulunan diğer tarihi eserler ve mekanlar tanıtıldı.

Erzurum'un geleneksel el sanatları ve kültürel öğelerinin hazırlandığı Erzurum Olgunlaşma Enstitüsündeki atölyeleri de gezen misafirler, buradaki atölyelerde hazırlanan ehram, bardız kilimi ve Oltu taşı gibi takı ve tasarımlara ilgi gösterdi.

Enstitüde konuşan Gazioğlu, yapılan geziler sayesinde öğretmen ve öğrencilerin iki şehrin kültürel öğelerindeki geleneksel el sanatları ve yemeklerindeki benzerlikleri yerinde görme fırsatı bulduğunu söyledi.

Misafirlerin kentten mutlu ayrıldıklarını ifade eden Gazioğlu, "Proje Erzurum ve Tiflis şehirleri arasında hem kültür hem gönül köprüsü kurulmasına, dostlukların pekiştirilmesine ve yeni işbirliklerinin yapılmasına vesile olmuştur. Projede emeği geçen öğretmenler Kiraz ve Uzunget ile öğrencilerine teşekkür ederiz." dedi.

Daha sonra misafirlere Atatürk Üniversitesinin Ata Buz Heykel Müzesi ile Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi gezdirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da 'İki Şehrin Hikayesi Erzurum-Tiflis' Projesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da 'İki Şehrin Hikayesi Erzurum-Tiflis' Projesi - Son Dakika
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