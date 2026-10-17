Erzurumlu anne, 3 günden fazla yaşamaz denilen 22 yaşındaki engelli oğluna bakıyor - Son Dakika
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Erzurumlu anne, 3 günden fazla yaşamaz denilen 22 yaşındaki engelli oğluna bakıyor

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Erzurumlu anne, 3 günden fazla yaşamaz denilen 22 yaşındaki engelli oğluna bakıyor
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Erzurumlu 47 yaşındaki anne, doktorların '3 günden fazla yaşamaz' dediği yüzde 100 engelli oğluna yıllardır bakıyor. 22 yaşındaki oğlunun tüm ihtiyaçlarını karşılayan anne, ömrü olduğu sürece ona en iyi şekilde bakacağını söylüyor.

Erzurumlu 47 yaşındaki Halime Gündüzhev, 22 yaşındaki engelli oğlu Yusuf Talha'ya yıllardır sevgiyle bakarak evladının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kentte yaşayan ve 2 çocukları bulunan Halime ile Güven Gündüzhev çifti, ilk çocuklarını 2,5 yaşındayken geçirdiği zatürre nedeniyle kaybetti.

Çiftin ikinci çocuğu Yusuf Talha ise 4 aylıkken yediklerinin sürekli akciğerine kaçmasından dolayı hastaneye kaldırıldı.

Doğum öncesi yapılan kontrollerde sağlıklı görünen Yusuf Talha'ya 4 aylıkken korpus kallozum agenezisi, mental motor retardasyon, serebral palsi, epilepsi ve otizm tanıları konuldu.

Çok sayıda sendromu bir arada yaşayan ve doktorların "3 günden fazla yaşamaz" dediği 22 yaşındaki yüzde 100 engelli Yusuf Talha'ya anne Gündüzhev yıllardır bebek gibi bakıyor.

Konuşamayan, yürüyemeyen, göremeyen ve kendi başına yemek yiyip su içemeyen Yusuf Talha, günlük yaşamın her adımında annesinin desteğine ihtiyaç duyuyor.

"Ömrüm olduğu sürece en iyi şekilde bakacağım"

Anne Halime Gündüzhev, AA muhabirine, çocuğundaki semptomların doğuştan mı yoksa sonradan mı olduğunun halen anlaşılamadığını söyledi.

Gündüzhev, şu ifadeleri kullandı:

"Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde doktorlar, 'Hazırlıklı ol, 3 günden fazla yaşamaz' demişlerdi. Şu an 22 yaşında. İlk teşhis konulduğu zaman doktorlar 'Çok nadir bir hastalık.' dediler. Doktorumuz, Ankara'da bir doktora yönlendirdi. 'Belki tedavisi bulunur." dedi. Beynin iki tarafını birleştiren damar kurumuş. Yemek istediğini, içmek istediğini, konuşmasını bildiren mental motor yerine iletilmiyor. Orada baktıklarında doktor epey araştırdı. Amerika'dan bir doktor geldi. Çocuğun hastalığının ne olduğunu bulamadılar. Birçok hastalık var ama teşhis olarak bir tanı konulamadı. Doktor, dünyada 8 milyar insandan 40'ında bu durumun olduğunu söyledi. Tedavisini bulamadık."

Çocuğuna bir bebek gibi titizlikle baktığını anlatan Gündüzhev, "Anne olarak en çok üzüldüğüm kendine zarar vermesi. Gözümün önünde vura vura kendini öldürüyor. Dayanamıyorum. Çaresizlik öyle zor ki... Keşke bir çözümü bulunsaydı. Sakinleştirici ilaçlar kullanıyoruz. Yarım saat sürmüyor. Etkisi geçince yine vurmaya başlıyor. Her işimi 2 gün önceden hazırlamam lazım. Ömrüm olduğu sürece en iyi şekilde bakacağım. Oğlum benim cennet anahtarım." dedi.

Tek hayalinin engelli oğluyla umreye gitmek olduğunu belirten Gündüzhev, "Çocuğuma bakınca kendimi hep umrede görüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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