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Eşekle İmza Günü

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Yazar Ersin Bilge, imza gününe eşekle gelerek öğrencilere kitap ve kırtasiye hediye etti.

20.11.2024 11:33
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İmza gününe eşekle geldi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, "Eşekle Gelen Dostoyevski ve Yol Öyküleri" adlı kitapların yazarı Ersin Bilge imza gününe eşekle geldi.

İlçeye bağlı Altaylı Mahallesi'ndeki Altaylı İlk ve Ortaokul öğrencileriyle bir araya gelen Bilge, öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve dünya klasiklerinden kitaplar hediye etti. Yazar Bilge'nin imza gününe eşekle gelmesi, etkinliğe katılan öğrenci ve katılanlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Konuşmasında, çocukluk yıllarına atıfta bulunan Bilge, "Yoksul geçen okul yıllarımda hep bir defter, kalem, silgi yardımı bekledim. Eşekle birilerinin gelip bana kalem, silgi ve defter vermesini hayal ederdim. Bugün yıllar sonra bu hayalimi gerçekleştirdim ve 'Eşekle Gelen Dostoyevski' olarak kırsal mahalle okullarına eşekle gidip öğrencilerle buluşuyorum" dedi.

Etkinlik kapsamında, yazar Ersin, Tarihi Cudi Paşa Hanı'nda öğrencilerle bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi sonrası Bilge, kitaplarını imzalayarak öğrencilere hediye etti. Etkinlik, öğrenciler için unutulmaz bir deneyim olurken, Bilge, kırsal bölgedeki öğrencilere yönelik bu tür sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini belirtti.

Eşekle İmza Günü
Kaynak: İHA

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