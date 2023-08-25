Eurovision üçüncüsü Şebnem Paker, müzik öğretmeni olarak atandı - Son Dakika

Eurovision üçüncüsü Şebnem Paker, müzik öğretmeni olarak atandı

Son Güncelleme: 25.08.2023 19:03

1997 yılındaki Eurovision Şarkı Yarışması'nda 'Dinle' isimli şarkı ile Türkiye'ye üçüncülüğü kazandıran Şebnem Paker, Muğla'nın Milas ilçesindeki bir okula müzik öğretmeni olarak atandı.

1997 yılında İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda 'Dinle' isimli parça ile üçüncü olan Şebnem Paker, Muğla'nın Milas ilçesindeki Kırcağız Ortaokulu'na müzik öğretmeni olarak atandı.

2018'DEN BERİ ÖĞRETMENLİK YAPIYORDU

Paker, 2018'den itibaren Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'nde Bireysel Ses Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapıyordu.

TÜRKİYE'NİN O ZAMANA KADAR ALINAN EN İYİ DERECESİYDİ

Şebnem Paker'in, 1997 yılında, henüz 20 yaşındayken katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'ndaki başarısı, Türkiye'ye o zamana kadar alınan en iyi dereceyi getirmişti.

Öte yandan Soner Odabaş evli olan Paker'in iki çocuğu bulunuyor.

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Son Dakika Kültür Sanat Eurovision üçüncüsü Şebnem Paker, müzik öğretmeni olarak atandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eurovision üçüncüsü Şebnem Paker, müzik öğretmeni olarak atandı - Son Dakika
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