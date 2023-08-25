Eurovision üçüncüsü Şebnem Paker, müzik öğretmeni olarak atandı

1997 yılında İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda 'Dinle' isimli parça ile üçüncü olan Şebnem Paker, Muğla'nın Milas ilçesindeki Kırcağız Ortaokulu'na müzik öğretmeni olarak atandı.
Paker, 2018'den itibaren Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'nde Bireysel Ses Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapıyordu.
Şebnem Paker'in, 1997 yılında, henüz 20 yaşındayken katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'ndaki başarısı, Türkiye'ye o zamana kadar alınan en iyi dereceyi getirmişti.
Öte yandan Soner Odabaş evli olan Paker'in iki çocuğu bulunuyor.
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